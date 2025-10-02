Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

CG News: नक्सलियों की फिर बड़ी साजिश नाकाम! सरेंडर और एनकाउंटर के बीच जंगल से भारी मात्रा में डंप बरामद

CG News: बीजापुर के जंगलों में कोबरा 208 बटालियन ने नक्सलियों का डम्प बरामद किया। भारी विस्फोटक और सामग्री सुरक्षित बरामद, सुरक्षा बलों की सतर्कता से माओवादी साजिश नाकाम।

less than 1 minute read

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 02, 2025

नक्सलियों की फिर बड़ी साजिश नाकाम (Photo source- Patrika)

नक्सलियों की फिर बड़ी साजिश नाकाम (Photo source- Patrika)

CG News: बीजापुर जिला बीजापुर के थाना पामेड़ क्षेत्रांतर्गत एफओबी काउरगुट्टा इलाके के जंगलों में कोबरा 208 बटालियन ने बड़ी सफलता हासिल की है। नक्सल गश्त व सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में विस्फोटक और दैनिक उपयोग की सामग्री का डम्प बरामद किया गया।

सूत्रों के मुताबिक बरामद सामान ग्राम कंचाल के जंगलों में छिपाया गया था। आशंका जताई जा रही है कि माओवादी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से उनकी मंशा नाकाम हो गई।

विस्फोटक सामग्री- गन पाउडर, बीजीएल सेल, कार्डेक्स वायर, बीजीएल राउंड, आरडीएक्स, इलेक्ट्रिक एवं नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, पटाखे, तीर बम इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रोवाइज्ड ग्रेनेड, बैरल में उपयोग आने वाला आयरन रॉड, क्रिस्टल शुगर। हथियार व उपकरण - रायफल बैनट, आयरन चिम्टा, आयरन रॉड, आयरन कटर। इलेक्ट्रॉनिक सामान - बैटरी, सोलर इन्वर्टर, लिथियम बैटरी, स्पूल वायर, कॉपर वायर।

CG News: दैनिक उपयोग सामग्री- स्टील कंटेनर, प्लास्टिक ड्रम, स्टील पाइप, आयरन फाइल, स्टील प्लेट, स्टील तार। नक्सली उपयोग की सामग्री वर्दी, कोबरा पैटर्न की कॉम्बैट ड्रेस कपड़े, पिट्ठू, लाल व हरे रंग के कपड़े, वेलक्रो। सुरक्षा बलों का कहना है कि यह बरामदगी नक्सलियों की एक बड़ी योजना को विफल करने में अहम साबित हुई है। बड़े पैमाने पर नक्सलियों के हथियार बरामद किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 03:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / CG News: नक्सलियों की फिर बड़ी साजिश नाकाम! सरेंडर और एनकाउंटर के बीच जंगल से भारी मात्रा में डंप बरामद

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

‘बथुकम्मा उत्सव’ अब बन चुका है बीजापुर की पहचान, विधायक ने 80 गांवों के पूजा स्थलों में पहुंचकर किया दर्शन, जानें…

मां बथुकम्मा उत्सव की धूम (Photo source- Patrika)
बीजापुर

नवरात्र पर दंतेवाड़ा जा रहे श्रद्धालुओं को हाइड्रा ने रौंदा, एक छात्रा की मौके पर मौत

दंतेवाड़ा पदयात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को हाइड्रा ने रौंदा (Photo source- Patrika)
बीजापुर

CG Naxalist: बीजापुर नक्सल ऑपरेशन! दो इनामी नक्सली गिरफ्तार, 6 भरमार हथियार बरामद…

CG Naxalist: बीजापुर नक्सल ऑपरेशन! दो इनामी नक्सली गिरफ्तार, 6 भरमार हथियार बरामद...(photo-patrika)
बीजापुर

CG News: प्राचीन कला और स्थापत्य की झलक, भोपालपटनम तालाब किनारे पर्यटन की संभावना

सांस्कृतिक विरासत की अनदेखी (Photo source- Patrika)
बीजापुर

कांग्रेस का हाथ हमेशा रेत के घोटाले में रहा है… बीजेपी नेता ने कही ये बड़ी बात, डीएमएफटी फंड में गड़बड़ी के भी आरोप

BJP- Congress (Representative pic)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.