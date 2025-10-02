CG News: नक्सलियों की फिर बड़ी साजिश नाकाम! सरेंडर और एनकाउंटर के बीच जंगल से भारी मात्रा में डंप बरामद

नक्सलियों की फिर बड़ी साजिश नाकाम (Photo source- Patrika)
CG News: बीजापुर जिला बीजापुर के थाना पामेड़ क्षेत्रांतर्गत एफओबी काउरगुट्टा इलाके के जंगलों में कोबरा 208 बटालियन ने बड़ी सफलता हासिल की है। नक्सल गश्त व सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में विस्फोटक और दैनिक उपयोग की सामग्री का डम्प बरामद किया गया।
सूत्रों के मुताबिक बरामद सामान ग्राम कंचाल के जंगलों में छिपाया गया था। आशंका जताई जा रही है कि माओवादी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से उनकी मंशा नाकाम हो गई।
विस्फोटक सामग्री- गन पाउडर, बीजीएल सेल, कार्डेक्स वायर, बीजीएल राउंड, आरडीएक्स, इलेक्ट्रिक एवं नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, पटाखे, तीर बम इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रोवाइज्ड ग्रेनेड, बैरल में उपयोग आने वाला आयरन रॉड, क्रिस्टल शुगर। हथियार व उपकरण - रायफल बैनट, आयरन चिम्टा, आयरन रॉड, आयरन कटर। इलेक्ट्रॉनिक सामान - बैटरी, सोलर इन्वर्टर, लिथियम बैटरी, स्पूल वायर, कॉपर वायर।
CG News: दैनिक उपयोग सामग्री- स्टील कंटेनर, प्लास्टिक ड्रम, स्टील पाइप, आयरन फाइल, स्टील प्लेट, स्टील तार। नक्सली उपयोग की सामग्री वर्दी, कोबरा पैटर्न की कॉम्बैट ड्रेस कपड़े, पिट्ठू, लाल व हरे रंग के कपड़े, वेलक्रो। सुरक्षा बलों का कहना है कि यह बरामदगी नक्सलियों की एक बड़ी योजना को विफल करने में अहम साबित हुई है। बड़े पैमाने पर नक्सलियों के हथियार बरामद किए गए हैं।
बीजापुर
छत्तीसगढ़
