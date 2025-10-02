CG News: नक्सलियों की फिर बड़ी साजिश नाकाम! सरेंडर और एनकाउंटर के बीच जंगल से भारी मात्रा में डंप बरामद

CG News: दैनिक उपयोग सामग्री- स्टील कंटेनर, प्लास्टिक ड्रम, स्टील पाइप, आयरन फाइल, स्टील प्लेट, स्टील तार। नक्सली उपयोग की सामग्री वर्दी, कोबरा पैटर्न की कॉम्बैट ड्रेस कपड़े, पिट्ठू, लाल व हरे रंग के कपड़े, वेलक्रो। सुरक्षा बलों का कहना है कि यह बरामदगी नक्सलियों की एक बड़ी योजना को विफल करने में अहम साबित हुई है। बड़े पैमाने पर नक्सलियों के हथियार बरामद किए गए हैं।