सुरक्षा बलों को फिर बड़ी सफलता, कोड़लियर जंगल से विस्फोटक, नक्सली वर्दी और युद्धक सामग्री बरामद

सुरक्षा बलों को फिर बड़ी सफलता (Photo source- Patrika)
CG Naxal News: नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों को अबूझमाड़ क्षेत्रांतर्गत कोड़लियर मिचिंगपारा के जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, युद्धक सामग्री, नक्सल साहित्य और अन्य सामग्री बरामद हुई है। थाना कोहकामेटा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोड़लियर मिचिंगपारा के पास यह नक्सल डंप मिला। बरामदगी में शामिल हैं-
विस्फोटक पदार्थ
लिथियम बैटरी
बूबी ट्रॉप स्वीच और अन्य स्विच
बायोकेंग वॉकी चार्जर अडाप्टर
नक्सली वर्दी, बेल्ट
युद्धक सामग्री जैसे सिलिंग, पोच, बैग इत्यादि
सुरक्षा बलों ने सुरक्षात्मक मानकों का पालन करते हुए यह बरामदगी की। जांच में घटना स्थल पर कुतुल एरिया कमेटी के सक्रिय नक्सलियों की उपस्थिति की आशंका जताई गई है।
CG Naxal News: इस अभियान का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक रोबिनसन गुड़िया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अक्षय साबद्रा और नक्सल ऑप्स के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने किया। 27 सितंबर 2025 को कैंप कोड़लियर क्षेत्र में चलाए गए डी-माइनिंग/सर्चिंग अभियान के दौरान बीडीएस टीम ने सावधानीपूर्वक सर्च किया, जिसमें यह भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद हुई।
बरामदगी स्थल के आसपास की सक्रियता यह दर्शाती है कि नक्सली सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए विस्फोटक लगाते हैं। सुरक्षा बल और संबंधित एजेंसियां लगातार सघन सर्चिंग और डी-माइनिंग अभियान चला कर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं।
CG Naxal News: इस सफलता में कोड़लियर में तैनात जिला बल, आईटीबीपी 53वीं वाहिनी "बी" समावय और कुतुल बीडीएस टीम के जवानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में 25 सितंबर 2025 को इसी क्षेत्र में 5-5 किलो वजन के 5 आईईडी बरामद कर नष्ट किए गए थे।
नारायणपुर
छत्तीसगढ़
