सुरक्षा बलों को फिर बड़ी सफलता, कोड़लियर जंगल से विस्फोटक, नक्सली वर्दी और युद्धक सामग्री बरामद

CG Naxal News: इस अभियान का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक रोबिनसन गुड़िया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अक्षय साबद्रा और नक्सल ऑप्स के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने किया। 27 सितंबर 2025 को कैंप कोड़लियर क्षेत्र में चलाए गए डी-माइनिंग/सर्चिंग अभियान के दौरान बीडीएस टीम ने सावधानीपूर्वक सर्च किया, जिसमें यह भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद हुई।