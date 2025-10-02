Patrika LogoSwitch to English

सुकमा

CG News: जहां नक्सलियों का था दबदबा… अब वहां खुला बैंक, 10 हजार से अधिक ग्रामीणों को मिलेगा लाभ

CG News: किस्टाराम में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नई शाखा का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और सांसद महेश कश्यप ने किया। अब 10 हजार से अधिक ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं और शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा।

2 min read

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 02, 2025

विकास की नई राह पर सुकमा (Photo source- Patrika)

विकास की नई राह पर सुकमा (Photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और बस्तर सांसद महेश कश्यप अपने एकदिवसीय प्रवास पर किष्टाराम पहुँचे। यहां उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नवीन शाखा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संया में ग्रामीण मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री और सांसद ने ग्रामीणों से भेंटकर उनकी कुशलक्षेम पूछा और शासकीय योजनाओं के लाभ के विषय में जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है।

CG News: विकास की राह पर बढ़ता बस्तर

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने जिले का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि सभी शासकीय योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुँचा है। कार्यक्रम में कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह, आईजी बस्तर पी. सुंदरराज, आईजी बस्तर पी सुंदरराज, डीआईजी कमलोचन कश्यप, पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण, डीएफओ अक्षय भोंसले, मोहित सिंघल (क्षेत्रीय प्रबंधक जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक), वरिष्ठ जनप्रतिनिधि धनीराम बारसे, कुसुमलता कवासी जनपद अध्यक्ष कोंटा, कोरसा सन्नू जिला पंचायत सदस्य, नुपुर वैदिक, स्वपना कोरसा सरपंच मरईगुड़ा, सुन्नम कामा सरपंच किष्टाराम सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी तथा वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

42 गांव को मिलेगा बैंक का सीधा लाभ

नई बैंक शाखा से आठ ग्राम पंचायतों के 42 गांव और 10 हज़ार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। उपमुख्यमंत्री ने शाखा का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और कहा कि अब ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग, लेन-देन और शासकीय योजनाओं की राशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

युवा और महिलाएं होंगे आत्मनिर्भर

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 12वीं पास बहनों को ‘‘बैंक सखी’’ बनाया जाएगा और युवाओं को सीएससी सेंटर की ट्रेनिंग दी जाएगी। जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीएससी सेंटर स्थापित होंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण आसानी से शासन की योजनाओं का लाभ ले पाएंगे।

बस्तर की पहचान बनेगा बस्तरिया युवा

बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना, पीएम किसान समान निधि, किसानों की ऋण माफी जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को सीधा लाभ पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि बस्तर की पहचान बस्तर का युवा ही होगा, बाहरी कोई नहीं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पांडुम जैसे आयोजनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी प्रतिभा दिखाकर बस्तर का गौरव बढ़ाएँ।

सरकार का संकल्प माओवाद मुक्त बस्तर

CG News: अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि ‘‘किष्टाराम छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर नहीं, बल्कि पहला गाँव है जहाँ से प्रदेश की विकास यात्रा प्रारंभ होती है। हमारी सरकार मार्च 2026 तक माओवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी भटके हुए युवाओं से अपील है कि समाज की मुख्यधारा में लौटकर विकास में भागीदार बनें।’’ उन्होंने घोषणा की कि कोंटा से गोलापल्ली होते हुए किष्टाराम तक सड़क निर्माण जल्द शुरू होगा। किस्टाराम में मिनी स्टेडियम और मंगलागुड़ा में पुलिया निर्माण की भी घोषणा की गई।

सुरक्षाबलों ने नाकाम किए नक्सलियों के खतरनाक मंसूबे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को किया ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद
सुकमा

Updated on:

02 Oct 2025 02:55 pm

Published on:

02 Oct 2025 02:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / CG News: जहां नक्सलियों का था दबदबा… अब वहां खुला बैंक, 10 हजार से अधिक ग्रामीणों को मिलेगा लाभ

सुकमा

छत्तीसगढ़

