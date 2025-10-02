CG News: जहां नक्सलियों का था दबदबा… अब वहां खुला बैंक, 10 हजार से अधिक ग्रामीणों को मिलेगा लाभ

CG News: अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि ‘‘किष्टाराम छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर नहीं, बल्कि पहला गाँव है जहाँ से प्रदेश की विकास यात्रा प्रारंभ होती है। हमारी सरकार मार्च 2026 तक माओवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी भटके हुए युवाओं से अपील है कि समाज की मुख्यधारा में लौटकर विकास में भागीदार बनें।’’ उन्होंने घोषणा की कि कोंटा से गोलापल्ली होते हुए किष्टाराम तक सड़क निर्माण जल्द शुरू होगा। किस्टाराम में मिनी स्टेडियम और मंगलागुड़ा में पुलिया निर्माण की भी घोषणा की गई।