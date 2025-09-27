सुरक्षाबलों ने नाकाम किए नक्सलियों के खतरनाक मंसूबे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को किया ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद

Naxal News: छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुकमा जिले में सुरक्षाबलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षाबलों ने नक्सलियों की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पता लगाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। यह फैक्ट्री नक्सलियों द्वारा हथियार और विस्फोटक बनाने के लिए संचालित की जा रही थी। फैक्ट्री से सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार, बारूद और निर्माण में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए हैं।
जानकारी के अनुसार, नक्सली सुरक्षाबलों को भारी क्षति पहुंचाने की नीयत से बड़े आकार के BGL लांचर और अन्य विस्फोटक सामग्री का निर्माण कर रहे थे। लेकिन सुरक्षाबलों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने नक्सलियों की इस खतरनाक योजना को नाकाम कर दिया।
सुकमा जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत यह कार्रवाई 26 सितंबर 2025 को की गई। कैम्प मेट्टागुड़ा से जिला बल और 203 कोबरा वाहिनी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुई थी। अभियान के दौरान जब जवान कोईमेंटा के जंगल-पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे थे, तभी उन्हें नक्सलियों की फैक्ट्री का पता चला।
लगभग सुबह 11 बजे की गई इस कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों द्वारा संचालित हथियार और विस्फोटक निर्माण फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही वहां से बड़ी मात्रा में विस्फोटक, हथियार निर्माण के उपकरण और बारूद बरामद किए गए।
इस पूरे अभियान का नेतृत्व सुकमा एसपी किरण चव्हाण कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई नक्सलियों की कमर तोड़ने वाली साबित होगी। सुरक्षाबलों की लगातार बढ़ रही मौजूदगी और कैंपों की स्थापना के कारण नक्सलियों का दायरा सिमटता जा रहा है।
बरामद सामग्री और फैक्ट्री को ध्वस्त करने के बाद सुरक्षाबलों ने आसपास के इलाकों में सर्चिंग अभियान चलाया और सुरक्षित रूप से कैंप लौट आए। इस सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सुरक्षा बल हर स्तर पर नक्सलियों की साजिशों को नाकाम करने के लिए तत्पर हैं।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से सुरक्षाबलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने नक्सलियों को हतोत्साहित किया है। कैंपों के विस्तार और सघन तलाशी अभियान के कारण उनका प्रभाव क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ आने वाले दिनों में नक्सल समस्या को जड़ से समाप्त करने में निर्णायक साबित होंगी।