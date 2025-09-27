Patrika LogoSwitch to English

सुकमा

सुरक्षाबलों ने नाकाम किए नक्सलियों के खतरनाक मंसूबे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को किया ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद

Anti Naxal Operation: सुरक्षाबलों ने नक्सलियों की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पता लगाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। यह फैक्ट्री नक्सलियों द्वारा हथियार और विस्फोटक बनाने के लिए संचालित की जा रही थी।

सुकमा

Khyati Parihar

Sep 27, 2025

सुरक्षाबलों ने नाकाम किए नक्सलियों के खतरनाक मंसूबे (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Naxal News: छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुकमा जिले में सुरक्षाबलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षाबलों ने नक्सलियों की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पता लगाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। यह फैक्ट्री नक्सलियों द्वारा हथियार और विस्फोटक बनाने के लिए संचालित की जा रही थी। फैक्ट्री से सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार, बारूद और निर्माण में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए हैं।

बड़े पैमाने पर BGL लांचर का निर्माण कर रहे थे नक्सली

जानकारी के अनुसार, नक्सली सुरक्षाबलों को भारी क्षति पहुंचाने की नीयत से बड़े आकार के BGL लांचर और अन्य विस्फोटक सामग्री का निर्माण कर रहे थे। लेकिन सुरक्षाबलों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने नक्सलियों की इस खतरनाक योजना को नाकाम कर दिया।

अभियान के दौरान की गई कार्रवाई

सुकमा जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत यह कार्रवाई 26 सितंबर 2025 को की गई। कैम्प मेट्टागुड़ा से जिला बल और 203 कोबरा वाहिनी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुई थी। अभियान के दौरान जब जवान कोईमेंटा के जंगल-पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे थे, तभी उन्हें नक्सलियों की फैक्ट्री का पता चला।

लगभग सुबह 11 बजे की गई इस कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों द्वारा संचालित हथियार और विस्फोटक निर्माण फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही वहां से बड़ी मात्रा में विस्फोटक, हथियार निर्माण के उपकरण और बारूद बरामद किए गए।

एसपी किरण चव्हाण के नेतृत्व में सफल ऑपरेशन

इस पूरे अभियान का नेतृत्व सुकमा एसपी किरण चव्हाण कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई नक्सलियों की कमर तोड़ने वाली साबित होगी। सुरक्षाबलों की लगातार बढ़ रही मौजूदगी और कैंपों की स्थापना के कारण नक्सलियों का दायरा सिमटता जा रहा है।

सुरक्षाबलों के हौसले बुलंद

बरामद सामग्री और फैक्ट्री को ध्वस्त करने के बाद सुरक्षाबलों ने आसपास के इलाकों में सर्चिंग अभियान चलाया और सुरक्षित रूप से कैंप लौट आए। इस सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सुरक्षा बल हर स्तर पर नक्सलियों की साजिशों को नाकाम करने के लिए तत्पर हैं।

Naxal News: लगातार पस्त हो रहे नक्सली

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से सुरक्षाबलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने नक्सलियों को हतोत्साहित किया है। कैंपों के विस्तार और सघन तलाशी अभियान के कारण उनका प्रभाव क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ आने वाले दिनों में नक्सल समस्या को जड़ से समाप्त करने में निर्णायक साबित होंगी।

नक्सलियों के बरामद डम्प सामाग्रियों का विवरण


  1. वर्टिकल मिलिंग मशीन – 01 नग




  2. बेंच वाइस – 03 नग




  3. बीजीएल लांचर (बड़ा) – 02 नग




  4. बीजीएल शेल (खाली) – 12 नग




  5. बीजीएल हेड्स – 94 नग




  6. हैंड ग्राइंडर मशीन – 01 नग




  7. लकड़ी के राइफल बट – 06 नग




  8. भरमार का ट्रिगर मैकेनिज्म – 01 नग




  9. भरमार ट्रिगर मैकेनिज्म (पिस्टल ग्रिप सहित) – 01 नग




  10. सोलर बैटरी – 04 नग




  11. बोरवेल ड्रिलिंग बिट (10 फीट) – 01 नग




  12. गैस कटर हेड्स – 02 नग




  13. डायरेक्शनल आईईडी पाइप्स – 03 नग




  14. मेटल मोल्डिंग पॉट्स – 06 नग




  15. स्टील वाटर पॉट्स – 02 नग




  16. एल्युमिनियम पॉट – 01 नग




  17. आयरन कटर व्हील्स – 06 नग




  18. टैपिंग रॉड – 01 नग




  19. आयरन स्टैंड – 01 नग




  20. स्टील पाइप पीस (BGL हेतु) – 80 नग




  21. आयरन स्क्रैप्स – बड़ी मात्रा

27 Sept 2025 01:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / सुरक्षाबलों ने नाकाम किए नक्सलियों के खतरनाक मंसूबे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को किया ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद

