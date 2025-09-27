सुरक्षाबलों ने नाकाम किए नक्सलियों के खतरनाक मंसूबे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को किया ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद

Naxal News: छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुकमा जिले में सुरक्षाबलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षाबलों ने नक्सलियों की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पता लगाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। यह फैक्ट्री नक्सलियों द्वारा हथियार और विस्फोटक बनाने के लिए संचालित की जा रही थी। फैक्ट्री से सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार, बारूद और निर्माण में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए हैं।