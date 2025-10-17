नक्सली नेता रामचंद्र रेड्डी की मुठभेड़ में मौत, हाईकोर्ट ने खारिज कर दी SIT जांच की मांग वाली याचिका, जानें क्या कहा?

याचिका में कहा गया कि दोनों व्यक्ति माओवादियों की केंद्रीय समिति के सदस्य बताए गए हैं और इन पर 40 लाख रुपये का इनाम घोषित है। याचिकाकर्ता को उपरोक्त तथ्यों की जानकारी मीडिया रिपोर्टों और अपने सूत्रों से मिली। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कट्टा रामचंद्र रेड्डी को पुलिस ने निर्मम तरीके से मार डाला और बाद में मुठभेड़ की झूठी कहानी गढ़ी। यह आशंका इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि दोनों पक्षों में सैकड़ों की संया में लोग थे और मुठभेड़ के बाद केवल दो लोगों की मौत हुई।