नक्सली संगठन सदमे में… महिला समेत मारे गए 14 लाख के 3 इनामी नक्सली, शव और हथियार बरामद

Kanker Naxal Encounter (Photo source- Patrika)
Kanker Naxal Encounter: नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कांकेर के छिंदखड़क के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में रविवार को डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ में एक महिला और 2 पुरुष नक्सली मारे गए हैं। इन नक्सलियों पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित है। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और अन्य नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है।
जानकारी के मुताबिक रविवार को मध्य जंगल में चलाए गए सर्चिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई। मुठभेड़ के बाद तलाशी के दौरान घटनास्थल से तीन नक्सलियों के शव और भारी मात्रा में राइफल और विस्फोटक बरामद हुआ। उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज अमित तुकाराम कांबले, उप महानिरीक्षक बीएसएफ सेक्टर कन्हारगांव विपुल मोहन बाला और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकेर आई.के. एलिसेला व पुलिस अधीक्षक गरियाबंद निखिल राखेचा ने भी अभियान की सफलता की जानकारी दी और कहा कि माओवादी कैडरों को मुख्यधारा में लौटने का अवसर दिया जा रहा है।
गिरफ्तार नक्सली रामा किचाम, जग्गू कुरसम उर्फ रवि उर्फ रमेश और उसकी पत्नी कमला के संपर्क में दर्जनों नक्सलियों के संबंध में जानकारी मिली है। इसे देखते हुए किसी भी तरह का खुलासा नहीं किया जा रहा है। (Kanker Naxal Encounter) उक्त सभी के शहरी नेटवर्क से जुडे़ होने का इनपुट मिला है। उक्त सभी को शहरी क्षेत्र की जानकारी जुटाने के साथ ही संगठन से जुडे़ लोगों को सुरक्षित ठिकाना दिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी।
साथ ही पहचान छिपाकर काम दिलाने भी कहा गया था। रामा किचाम द्वारा ही जग्गू और उसकी पत्नी कमला का फर्जी आधार कॉर्ड बनाने में मदद करना बताया गया है। तलाशी में रामा के भांठागांव और कोरबा स्थित घर से डायरी और कुछ अन्य लोग भी मिले है। जिसका खुलासा नहीं किया गया है।
ये सामान बरामद: एक एसएलआर, एक 303 राइफल, एक 12 बोर बंदुक और कार्बाइन, अन्य सामग्री।
ये नक्सली मारे गए
Kanker Naxal Encounter: मारे जाने वाले नक्सलियों में आठ लाख का इनामी नक्सली सरवन मडकम उर्फ विश्वनाथ उर्फ बुधराम पुनेम (एसीएम, सीतानदी/रावस समन्वय एरिया कमेटी, सचिव), 5 लाख का इनामी राजेश उर्फ राकेश हेमला (एसीएम, नगरी एरिया कमेटी/गोबरा एलओएस कमाण्डर), एक लाख की इनामी महिला नक्सली बसंती कुंजाम उर्फ हिडमे, समन्वय/प्रोटेक्शन टीम (मैनपुर-नुआपाडा सदस्य) शामिल हैं।
बड़ी खबरेंView All
कांकेर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग