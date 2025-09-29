नक्सली संगठन सदमे में… महिला समेत मारे गए 14 लाख के 3 इनामी नक्सली, शव और हथियार बरामद

जानकारी के मुताबिक रविवार को मध्य जंगल में चलाए गए सर्चिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई। मुठभेड़ के बाद तलाशी के दौरान घटनास्थल से तीन नक्सलियों के शव और भारी मात्रा में राइफल और विस्फोटक बरामद हुआ। उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज अमित तुकाराम कांबले, उप महानिरीक्षक बीएसएफ सेक्टर कन्हारगांव विपुल मोहन बाला और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकेर आई.के. एलिसेला व पुलिस अधीक्षक गरियाबंद निखिल राखेचा ने भी अभियान की सफलता की जानकारी दी और कहा कि माओवादी कैडरों को मुख्यधारा में लौटने का अवसर दिया जा रहा है।