आंदोलन के दबाव में केशकाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैच वर्क शुरू, 18 नवंबर से मरम्मत कार्य का दावा

राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के द्वारा अपने पास उपलब्ध डामर गिट्टी से पंचवटी से बाजार तीगड्डा तक के पेंच मरम्मत का काम गुरूवार को दिये गये वादे के अनुसार शुरू कर दिया गया। ज्ञात हो कि, केशकाल की अनुविभागीय अधिकारी आकांक्षा नायक ने गुरुवार को एनएच विभाग के अधिकारियों और सड़क मरम्मत की मांग को लेकर आंदोलनरत नगरवासियों एवं व्यापारियों के तरफ से प्रतिनिधि मंडल को अपने कार्यालय में तलब करके आपस में विचार-विमर्श कराया था, जिसमें एनएच के एसडीओ ने शुक्रवार से पंचवटी की तरफ से पेंच मरम्मत कराने और 18 नवंबर से सड़क मरम्मत का काम चालू करा देने का दिलासा दिया था।