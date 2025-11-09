Patrika LogoSwitch to English

कोंडागांव

आंदोलन के दबाव में केशकाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैच वर्क शुरू, 18 नवंबर से मरम्मत कार्य का दावा

Chhattisgarh Road Tender: केशकाल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-30 की जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 09, 2025

आंदोलन के बाद एचएच पर पैच वर्क (photo source- Patrika)

आंदोलन के बाद एचएच पर पैच वर्क (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Road Tender: राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में केशकाल से गुजरने वाली बदहाल सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य के लिए विभाग द्वारा निकाला गया निविदा शुक्रवार को खोला गया। जिसमें 6 ठेकेदार ऑनलाइन निविदा में शामिल हुए। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करके 18 नवंबर से सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत का कार्य स्वीकृत स्टीमेट अनुसार आरंभ करा दिया जायेगा।

Chhattisgarh Road Tender: विभाग ने शुरू कराया पेंच मरम्मत

राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के द्वारा अपने पास उपलब्ध डामर गिट्टी से पंचवटी से बाजार तीगड्डा तक के पेंच मरम्मत का काम गुरूवार को दिये गये वादे के अनुसार शुरू कर दिया गया। ज्ञात हो कि, केशकाल की अनुविभागीय अधिकारी आकांक्षा नायक ने गुरुवार को एनएच विभाग के अधिकारियों और सड़क मरम्मत की मांग को लेकर आंदोलनरत नगरवासियों एवं व्यापारियों के तरफ से प्रतिनिधि मंडल को अपने कार्यालय में तलब करके आपस में विचार-विमर्श कराया था, जिसमें एनएच के एसडीओ ने शुक्रवार से पंचवटी की तरफ से पेंच मरम्मत कराने और 18 नवंबर से सड़क मरम्मत का काम चालू करा देने का दिलासा दिया था।

चक्का जाम को स्थगित करवाने में कामयाब

Chhattisgarh Road Tender: नगरवासियों व्यवसायियों द्वारा नगर बंद के दूसरे दिन चक्का जाम करने का अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन केशकाल एसडीएम ने अपने सूझबूझ से आंदोलनकारियों को विभाग के द्वारा सड़क मरम्मत के लिए गंभीरता से किए जा रहे पहल प्रयास की जानकारी देकर प्रस्तावित 5 नवंबर के नगरबंद को एक दिन टालने सहमत करवाते हुए घोषित चक्का जाम को स्थगित करवाने में कामयाब रहीं।

Updated on:

09 Nov 2025 12:40 pm

Published on:

09 Nov 2025 12:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / आंदोलन के दबाव में केशकाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैच वर्क शुरू, 18 नवंबर से मरम्मत कार्य का दावा

