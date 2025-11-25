किसानों को बड़ी राहत, कोण्डागांव में पहली बार सरकारी रेट पर बिकेगा मक्का

Maize Procurement in MSP: मक्का किसानों के लिए राहत भरी खबर है, समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी की शुरुआत कोण्डागांव जिले से हो चुकी है। यहां पर 9 लैम्पस केन्द्रों का चयन किया गया है, जिसमें पंजीकृत किसान सरकारी रेट पर मक्का बेच सकेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है, इससे पूर्व संभाग भर में एक भी मक्का खरीदी व्यवस्था नहीं थी।