किसानों को बड़ी राहत, कोण्डागांव में पहली बार सरकारी रेट पर बिकेगा मक्का

एमएसपी पर किसान खरीदेंगे मक्का
Maize Procurement in MSP: मक्का किसानों के लिए राहत भरी खबर है, समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी की शुरुआत कोण्डागांव जिले से हो चुकी है। यहां पर 9 लैम्पस केन्द्रों का चयन किया गया है, जिसमें पंजीकृत किसान सरकारी रेट पर मक्का बेच सकेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है, इससे पूर्व संभाग भर में एक भी मक्का खरीदी व्यवस्था नहीं थी।
‘‘पत्रिका’’ ने समर्थन मूल्य पर मक्का और धान खरीदी की ‘‘नीति एक और दोहरे मापदण्ड’’ को उजागर करते हुए सरकार तक किसानों का दर्द बयां किया था, फलस्वरुप सहकारी समिति के माध्यम से मक्का खरीदी की शुरुआत लैम्पस के माध्यम से शुरु हो चुकी है।
Maize Procurement in MSP: मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित द्वारा संचालित एथेनॉल प्लांट, कोकोड़ी में 25 नवंबर से मक्का खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पहली बार जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदा जाएगा।
कोंडागांव
छत्तीसगढ़
