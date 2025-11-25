Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोंडागांव

किसानों को बड़ी राहत, कोण्डागांव में पहली बार सरकारी रेट पर बिकेगा मक्का

Maize Procurement in MSP: पत्रिका की खबर के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया। बस्तर में पहली बार कोण्डागांव के 9 लैम्पस केंद्रों पर समर्थन मूल्य में मक्का खरीदी शुरू, किसानों को राहत।

less than 1 minute read
Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 25, 2025

एमएसपी पर किसान खरीदेंगे मक्का (photo source- Patrika)

एमएसपी पर किसान खरीदेंगे मक्का (photo source- Patrika)

Maize Procurement in MSP: मक्का किसानों के लिए राहत भरी खबर है, समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी की शुरुआत कोण्डागांव जिले से हो चुकी है। यहां पर 9 लैम्पस केन्द्रों का चयन किया गया है, जिसमें पंजीकृत किसान सरकारी रेट पर मक्का बेच सकेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है, इससे पूर्व संभाग भर में एक भी मक्का खरीदी व्यवस्था नहीं थी।

Maize Procurement in MSP: मक्का खरीदी की शुरुआत हो चुकी

‘‘पत्रिका’’ ने समर्थन मूल्य पर मक्का और धान खरीदी की ‘‘नीति एक और दोहरे मापदण्ड’’ को उजागर करते हुए सरकार तक किसानों का दर्द बयां किया था, फलस्वरुप सहकारी समिति के माध्यम से मक्का खरीदी की शुरुआत लैम्पस के माध्यम से शुरु हो चुकी है।

किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा मक्का

Maize Procurement in MSP: मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित द्वारा संचालित एथेनॉल प्लांट, कोकोड़ी में 25 नवंबर से मक्का खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पहली बार जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदा जाएगा।

ये भी पढ़ें

मोदी सरकार की बड़ी पहल: अब इन कर्मचारियों को मिलेगा PF, पेंशन और अप्वाइंटमेंट लेटर…. 29 पुराने कानून खत्म
बालोद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Twitter)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 02:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / किसानों को बड़ी राहत, कोण्डागांव में पहली बार सरकारी रेट पर बिकेगा मक्का

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जिले में पहली बड़ी कार्रवाई! बर्तन व्यवसायी के घर, दुकान और गोदाम पर ACB की 9 घंटे तक दबिश

जिले में पहली बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
कोंडागांव

CG News: कोंडागांव जिले का पहला मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित, विद्यार्थियों की प्रतिभा ने बनाया रिकॉर्ड

बड़ेबेन्द्री स्कूल राष्ट्रीय प्रदर्शनी (photo source- Patrika)
कोंडागांव

Fraud News: आदिवासी दंपती से 2.5 लाख रुपए की ठगी, बोले- धमकियां भी मिल रही, जानें क्या है पूरा मामला?

आदिवासी दंपती से 2.5 लाख रुपए की ठगी (photo source- Patrika)
कोंडागांव

CG Accident: कोंडागांव में रफ्तार का कहर, खडी ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, 5 युवकों की मौके पर मौत

CG Accident: कोंडागांव में रफ्तार का कहर, खडी ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, 6 युवकों की मौके पर मौत
कोंडागांव

कोंडागांव में 1.24 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक वनमंडल कार्यालय, वन मंत्री ने रखी आधारशिला

नए वनमंडल भवन निर्माण की रखी गई आधारशिला (photo source- Patrika)
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.