Illegal paddy seized: अवैध भंडारण पर मंडी विभाग की सख्ती, किसान के गोदाम से 100 बोरी धान जब्त

किसान के गोदाम में मारा छापा (photo source- Patrika)
Illegal paddy seized: धान खरीदी सीजन शुरू होने से पहले ही बस्तर जिले में अवैध भंडारण पर मंडी विभाग की सख्ती जारी है। मंडी निरीक्षण दल ने ग्राम नियानार में छापा मार कार्रवाई करते हुए 100 बोरी अवैध रूप से संग्रहित धान जब्त किया। टीम ने यह कार्रवाई तब की, जब सूचना मिली कि बिना लाइसेंस कुछ व्यापारी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से धान खरीदकर गोदामों में जमा कर रहे हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर जगदलपुर कृषि उपज मंडी के सचिव जितेन्द्र दुबे के नेतृत्व में निरीक्षक वीरेन्द्र दिल्लीवार की टीम ने ग्राम नियानार निवासी वासुदेव नाग के घर और गोदाम की तलाशी ली। जांच में पाया गया कि गोदाम में रखे 100 बोरी धान का मंडी लाइसेंस या वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर मंडी टीम ने धान जब्त कर कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की।
Illegal paddy seized: इसी क्रम में मंगलवार को मंडी सचिव ने शहर के चांदनी चौक क्षेत्र में एक पिकअप वाहन पकड़ा, जिसमें 50 बोरी मक्का लदी हुई थी। जांच में यह मक्का कोल्ड स्टोरेज भेजा जा रहा था, लेकिन चालक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
