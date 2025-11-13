Illegal paddy seized: अवैध भंडारण पर मंडी विभाग की सख्ती, किसान के गोदाम से 100 बोरी धान जब्त

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर जगदलपुर कृषि उपज मंडी के सचिव जितेन्द्र दुबे के नेतृत्व में निरीक्षक वीरेन्द्र दिल्लीवार की टीम ने ग्राम नियानार निवासी वासुदेव नाग के घर और गोदाम की तलाशी ली। जांच में पाया गया कि गोदाम में रखे 100 बोरी धान का मंडी लाइसेंस या वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर मंडी टीम ने धान जब्त कर कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की।