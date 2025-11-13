CG News: धान खरीदी से पहले अवैध व्यापार पर कड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र से 303 क्विंटल परिवहन, मंडी के सामने जब्त

महाराष्ट्र से 303 क्विंटल परिवहन (Photo Patrika)
CG News: कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगढ़ ने मंडी परिसर में बिना अनुमति के कृषि उपज के अवैध व्यापार पर कड़ी कार्रवाई की है। मंडी सचिव बसंत ठाकुर के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने निरीक्षण के दौरान उन व्यापारियों को पकड़ लिया, जो मंडी के बाहर अवैध रूप से कृषि उपज की खरीदी-बिक्री कर रहे थे।
मिली सूचना के आधार पर मंडी प्रशासन ने महाराष्ट्र से एक ट्रक में धान अवैध रूप से लाए जाने की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद मंडी प्रशासन की टीम ने बोरतलाव चेकपोस्ट से होते हुए ट्रक को जब्त किया। जिसमें 660 कट्टों में 303 क्विंटल धान लाया जा रहा था। ट्रक का वाहन नंबर सीजी 22 डब्ल्यू 9268 था और यह कृषि उपज के अवैध परिवहन में उपयोग किया जा रहा था।
कार्रवाई के दौरान, विक्रेता माया राइस मिल खमारी महाराष्ट्र द्वारा धान को डीएम एग्रो इंडस्ट्रीज राजनांदगांव भेजा जा रहा था। टीम ने मौके पर उपज का नमूना परीक्षण किया और पंचनामा तैयार कर जब्त सामग्री को मंडी परिसर में सुरक्षित रखा। मंडी प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में बिना लाइसेंस के कृषि उपज की खरीदी-बिक्री या परिवहन करता पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृषि उपज मंडी ने किसानों व व्यापारियों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत मंडियों में ही उपज की लेन-देन करें ताकि सरकारी नियमों के तहत उचित मूल्य व पारदर्शी प्रक्रिया का लाभ मिले।
