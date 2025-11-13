Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG News: धान खरीदी से पहले अवैध व्यापार पर कड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र से 303 क्विंटल परिवहन, मंडी के सामने जब्त

CG News: महाराष्ट्र से एक ट्रक में धान अवैध रूप से लाए जाने की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद मंडी प्रशासन की टीम ने बोरतलाव चेकपोस्ट से होते हुए ट्रक को जब्त किया।

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Nov 13, 2025

CG News: धान खरीदी से पहले अवैध व्यापार पर कड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र से 303 क्विंटल परिवहन, मंडी के सामने जब्त

महाराष्ट्र से 303 क्विंटल परिवहन (Photo Patrika)

CG News: कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगढ़ ने मंडी परिसर में बिना अनुमति के कृषि उपज के अवैध व्यापार पर कड़ी कार्रवाई की है। मंडी सचिव बसंत ठाकुर के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने निरीक्षण के दौरान उन व्यापारियों को पकड़ लिया, जो मंडी के बाहर अवैध रूप से कृषि उपज की खरीदी-बिक्री कर रहे थे।

मिली सूचना के आधार पर मंडी प्रशासन ने महाराष्ट्र से एक ट्रक में धान अवैध रूप से लाए जाने की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद मंडी प्रशासन की टीम ने बोरतलाव चेकपोस्ट से होते हुए ट्रक को जब्त किया। जिसमें 660 कट्टों में 303 क्विंटल धान लाया जा रहा था। ट्रक का वाहन नंबर सीजी 22 डब्ल्यू 9268 था और यह कृषि उपज के अवैध परिवहन में उपयोग किया जा रहा था।

डीएम एग्रो इंडस्ट्रीज भेज रहे थे

कार्रवाई के दौरान, विक्रेता माया राइस मिल खमारी महाराष्ट्र द्वारा धान को डीएम एग्रो इंडस्ट्रीज राजनांदगांव भेजा जा रहा था। टीम ने मौके पर उपज का नमूना परीक्षण किया और पंचनामा तैयार कर जब्त सामग्री को मंडी परिसर में सुरक्षित रखा। मंडी प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में बिना लाइसेंस के कृषि उपज की खरीदी-बिक्री या परिवहन करता पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृषि उपज मंडी ने किसानों व व्यापारियों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत मंडियों में ही उपज की लेन-देन करें ताकि सरकारी नियमों के तहत उचित मूल्य व पारदर्शी प्रक्रिया का लाभ मिले।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Nov 2025 11:55 am

Published on:

13 Nov 2025 11:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: धान खरीदी से पहले अवैध व्यापार पर कड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र से 303 क्विंटल परिवहन, मंडी के सामने जब्त

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Dhan Kharidi: दो दिन बाद धान खरीदी, समिति कर्मचारियों की हड़ताल से मंडराया संकट, नहीं मिल रहा टोकन

CG Dhan Kharidi: दो दिन बाद धान खरीदी, समिति कर्मचारियों की हड़ताल से मंडराया संकट, नहीं मिल रहा टोकन
राजनंदगांव

CG News: महिला समूहों से धोखाधड़ी, 14 लाख रुपए का किया गबन, तीन बैंक कर्मी गिरफ्तार

CG News: महिला समूहों से धोखाधड़ी, 14 लाख रुपए का किया गबन, तीन बैंक कर्मी गिरफ्तार
राजनंदगांव

पत्रिका खबर का असर, पोहा उद्योग को मिली बड़ी राहत, धान पर अब केवल 1 प्रतिशत मंडी शुल्क

पत्रिका खबर का असर, पोहा उद्योग को मिली बड़ी राहत, धान पर अब केवल 1 प्रतिशत मंडी शुल्क
राजनंदगांव

CG Accident: युवक के सिर पर कंटेनर का पहिया चढ़ा, मौके पर ही हो गई मौत

CG Accident: युवक के सिर पर कंटेनर का पहिया चढ़ा, मौके पर ही हो गई मौत
राजनंदगांव

CG News: 10 करोड़ से बन रहा ऐतिहासिक जैन मंदिर, आचार्य विद्यासागर महाराज ने लिया था मंदिर निर्माण का संकल्प

CG News: 10 करोड़ से बन रहा ऐतिहासिक जैन मंदिर, आचार्य विद्यासागर महाराज ने लिया था मंदिर निर्माण का संकल्प
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.