CG News: धान खरीदी से पहले अवैध व्यापार पर कड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र से 303 क्विंटल परिवहन, मंडी के सामने जब्त

कार्रवाई के दौरान, विक्रेता माया राइस मिल खमारी महाराष्ट्र द्वारा धान को डीएम एग्रो इंडस्ट्रीज राजनांदगांव भेजा जा रहा था। टीम ने मौके पर उपज का नमूना परीक्षण किया और पंचनामा तैयार कर जब्त सामग्री को मंडी परिसर में सुरक्षित रखा। मंडी प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में बिना लाइसेंस के कृषि उपज की खरीदी-बिक्री या परिवहन करता पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृषि उपज मंडी ने किसानों व व्यापारियों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत मंडियों में ही उपज की लेन-देन करें ताकि सरकारी नियमों के तहत उचित मूल्य व पारदर्शी प्रक्रिया का लाभ मिले।