कोंडागांव

जिले में पहली बड़ी कार्रवाई! बर्तन व्यवसायी के घर, दुकान और गोदाम पर ACB की 9 घंटे तक दबिश

ACB Raid: बर्तन व्यवसायी के घर, दुकान और गोदाम पर ACB ने 9 घंटे तक छापामारी कर दस्तावेजों की जांच की। बताया जा रहा है कि व्यापारी वर्ष 2019-20 में डीएमएफ सप्लाई से जुड़े रहे हैं।

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 24, 2025

जिले में पहली बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)

जिले में पहली बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)

ACB Raid: नगर के बर्तन व्यवसायी कोणार्क जैन के अस्पताल वार्ड स्थित घर पर एसीबी की टीम ने रविवार की सुबह दबिश देकर जांच में जुट गई। टीम ने सुबह निवास और दोपहर को दुकान व गोदाम पहुचकर दस्तावेजों की जांच में जुटी रही।

ACB Raid: डीएमफ सप्लाई में उक्त व्यापारी शामिल

तकरीबन 9 घंटे तक लगातार चली जांच करवाई के बाद टीम अहम दस्तावेजों के साथ लौट गई। हालांकि टीम में शामिल रहे अधिकारियों ने जांच कार्यवाही को लेकर कुछ कहने से मना कर दिया, लेकिन सूत्रों की माने तो वर्ष 2019-20 में डीएमफ सप्लाई में उक्त व्यापारी शामिल रहे है।

जिले में यह पहली बड़ी कार्यवाही

ACB Raid: इनके द्वारा न केवल जिले में बल्कि आसपास के जिले में भी सप्लाई किये जाने की बात सामने आ रही है। डीएमएफ घोटाले को लेकर जारी जांच में जिले में यह पहली बड़ी कार्यवाही है। जिसे लेकर दिनभर नगर में चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा।

