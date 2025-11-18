Dhan Kharidi 2025-26: अवैध धान पर बड़ा एक्शन! व्यापारी के गोदाम से 12 क्विंटल धान जब्त

Dhan Kharidi 2025-26: समर्थन मूल्य धान खरीदी 2025-26 के दौरान अवैध धान की खरीद-फरोत, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र व तेलंगाना सीमा से लगे होने के कारण बीजापुर में बाहरी राज्यों से धान की अवैध आवक की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों, ग्रामीण बाजारों और निजी गोदामों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी है।