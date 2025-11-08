खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई! अवैध धान खरीदी करते पकड़ा गया व्यापारी, 27 बोरा धान जब्त

खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
illegal paddy purchase: आगामी 15 नवंबर से जिले में पंजीकृत कृषकों से शासन द्वारा धान खरीदी प्रारंभ की जानी है। इस बीच, खाद्य विभाग ने कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देश पर अवैध धान खरीदी और जमाखोरी करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई शुरू की है।
इसी क्रम में जिला खाद्य अधिकारी मोहमद अलाउद्दीन के मार्गदर्शन में सहायक खाद्य अधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने ग्राम पंचायत कस्तुरमेटा में धान व्यापारी सुरेश मरकाम के ठिकाने पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साप्ताहिक बाजार के अवसर पर सुरेश मरकाम को अपने मकान परिसर में तौल कांटा लगाकर अवैध रूप से धान की खरीदी करते हुए पाया गया। पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि सुरेश मरकाम कृषि उपज मंडी, नारायणपुर से बिना अनुज्ञप्ति पंजीकृत हुए अवैध धान खरीदी में संलिप्त था।
illegal paddy purchase: मौके से 27 बोरा धान (प्रति बोरा 42 किलोग्राम, कुल 11.34 क्विंटल) जब्त किया गया। बरामद धान को आगामी आदेश तक सुरेश मरकाम की अभिरक्षा में रखा गया है। अवैध खरीद का मामला कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 31 के अंतर्गत कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए पंजीबद्ध किया गया है। खाद्य विभाग ने चेतावनी दी है कि जिले में धान कोचिया संभल जाएं।
