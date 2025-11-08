खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई! अवैध धान खरीदी करते पकड़ा गया व्यापारी, 27 बोरा धान जब्त

इसी क्रम में जिला खाद्य अधिकारी मोहमद अलाउद्दीन के मार्गदर्शन में सहायक खाद्य अधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने ग्राम पंचायत कस्तुरमेटा में धान व्यापारी सुरेश मरकाम के ठिकाने पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साप्ताहिक बाजार के अवसर पर सुरेश मरकाम को अपने मकान परिसर में तौल कांटा लगाकर अवैध रूप से धान की खरीदी करते हुए पाया गया। पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि सुरेश मरकाम कृषि उपज मंडी, नारायणपुर से बिना अनुज्ञप्ति पंजीकृत हुए अवैध धान खरीदी में संलिप्त था।