खाद्य सुरक्षा अधिकारी का 5 साल में प्रमोशन, सीधे क्लास वन अफसर बनेंगे, ये कैसा भर्ती नियम…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में फूड एंड ड्रग विभाग का भर्ती नियम विवादों में आ गया है। दरअसल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को 5 साल में प्रमोशन करने का नियम बनाया गया है। इसमें प्रमोशन के बाद ग्रेड पे सीधे 2800 से 5400 पर पहुंच जाएगा। जानकारों के अनुसार, ऐसा कहीं नहीं होता। लेवल बाय लेवल प्रमोशन मिलता है। ग्रेड पे एकदम से दोगुना नहीं होता। यह नियम 2023 में बनाया गया था।