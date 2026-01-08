Road Accident: रायपुर-बिलासपुर-दुर्ग में सबसे ज्यादा हादसे, CM ने रोड सेफ्टी पर दिए सख्त निर्देश

रायपुर-बिलासपुर-दुर्ग में सबसे ज्यादा हादसे (photo source- Patrika)
Road Accident: राज्य में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की नसीहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ रोड सेफ्टी अध्यक्ष एवं न्यायामूर्ति (सेवानिवृत) अभय मनोहर सप्रे ने दी है। मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने सडक़ हादसों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के तीनों प्रमुख जिले रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में सबसे ज्यादा सडक़ हादसे हो रहे हैं।
इस पर ब्रेक लगाने के लिए दुर्घटनाजन्य स्थानों को चिन्हांकित कर उसे सुधारने, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तीनों ही जिलों के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान राज्य अंतरविभागीय लीड एजेंसी ने डेटा पेश करते हुए बताया कि 2024 की अपेक्षा 2025 के दौरान हादसों में मृत्यु दर 3 फीसदी कमी आई है।
गत वर्ष की तुलना में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों 9 लाख वाहन चालकों (पिछले साल की अपेक्षा 45 फीसदी अधिक) से 39 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। बैठक में मुख्य सचिव विकासशील, परिवहन सचिव एस प्रकाश सहित लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन, शिक्षा, आबकारी, स्वास्थ्य, राज्य पुलिस और अन्य विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।
Road Accident: रायपुर सहित अन्य 13 जिलों में सडक़ हादसों में बढ़ रही मृत्यु की दर को कम करने कार्य किए जा रहे हैं। राज्य अंतरविभागीय लीड एजेंसी ने 2026 के दौरान सडक़ हादसों में मृत्यु दर न्यूनतम 10 फीसदी करने ब्लैक स्पॉट को सुधारने, घायलों के लिए आकस्मिक उपचार के लिए किए जा रहे प्रयासों और प्रस्तावित लक्ष्य की जानकारी दी। बता दें कि न्यायमूर्ति सप्रे सडक़ के रास्ते कवर्धा से दुर्ग होते हुए रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सडक़ों की स्थिति और संभावित दुर्घटनाजन्य स्थानों का निरीक्षण भी किया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप की ओर से लीड एजेंसी द्वारा जन जागरुकता संबंधी तैयार पोस्टर एवं फ्लैक्स जारी किया गया। वहीं, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा प्रदेश के समस्त सरपंचों एवं पंचगणों को सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम करने आवश्यक पहल करने के लिए अपील जारी की। बता दें कि 1 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे द्वारा बेमेतरा में हेलमेट रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।
Road Accident: इसी कड़ी में 3 जनवरी को दुर्ग में संभाग स्तरीय अधिकारियों, संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी परिवहन, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन, शिक्षा, आबकारी, स्वास्थ्य निर्माण एजेंसियों की बैठक ली। वाहन चालकों एवं यात्रीगणों को बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल में बात करते हुए या नशे का सेवन कर तथा तेज गति से वाहन चलाने वालों को समझाइश देकर ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
