Road Accident: रायपुर-बिलासपुर-दुर्ग में सबसे ज्यादा हादसे, CM ने रोड सेफ्टी पर दिए सख्त निर्देश

Road Accident: रायपुर सहित अन्य 13 जिलों में सडक़ हादसों में बढ़ रही मृत्यु की दर को कम करने कार्य किए जा रहे हैं। राज्य अंतरविभागीय लीड एजेंसी ने 2026 के दौरान सडक़ हादसों में मृत्यु दर न्यूनतम 10 फीसदी करने ब्लैक स्पॉट को सुधारने, घायलों के लिए आकस्मिक उपचार के लिए किए जा रहे प्रयासों और प्रस्तावित लक्ष्य की जानकारी दी। बता दें कि न्यायमूर्ति सप्रे सडक़ के रास्ते कवर्धा से दुर्ग होते हुए रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सडक़ों की स्थिति और संभावित दुर्घटनाजन्य स्थानों का निरीक्षण भी किया।