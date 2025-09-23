Tobacco crime: राजश्री पान मसाला जांच में फेल, 2 व्यापारियों पर लगा 5-5 लाख का जुर्माना, अंबिकापुर का भी व्यवसायी शामिल

बैकुंठपुर. खाद्य एवं औषधिक प्रशासन की जांच में राजश्री पान मसाला (Tobacco crime) अमानक पाया गया। इस मामले में इसकी बिक्री करने वाले 2 व्यापारियों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। न्यायालय न्याय निर्णय अधिकारी ने दोनों को 5-5 लाख जुर्माना राशि भुगतान करने आदेश पारित किया है। न्यायालय ने सख्त चेतावनी भी दी है कि यदि दोबारा ऐसा करते पाए गए तो 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।