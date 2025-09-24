मां ने अपने ही दिव्यांग बेटे को जिंदा जलाया… इस बात पर उठाया ये खौफनाक कदम, जानकर उड़ जाएंगे होश

पुलिस ने बताया कि 42 वर्षीय बिरेन्द्र साहू अक्सर तेज रफ्तार में मोपेड चलाकर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था। इसको लेकर उसकी मां सुहागा बाई (60) और परिवार के लोग विरोध करते थे। सोमवार सुबह भी इसी बात पर घर में विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर पत्नी बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई और बिरेन्द्र की मां ने गुस्से में उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।