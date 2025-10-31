कार से आए युवकों ने बच्चों को दी एक्सपायरी कोल्डड्रिंक, मचा हड़कंप… जांच में जुटा खाद्य विभाग

एक्सपायरी डेट की कोल्डड्रिंक पीने से फैला डर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Crime News: बिलासपुर के शनिचरी क्षेत्र में गुरुवार को कुछ अज्ञात युवकों ने स्कूलों और बाजार के बाहर बच्चों व राहगीरों को मुफ्त में कोल्डड्रिंक बांटना शुरू कर दिया। युवक यूपी पासिंग नंबर की कार और स्कूटी से पहुंचे थे। शुरुआत में लोगों ने इसे किसी प्रचार अभियान का हिस्सा समझा और बोतलें ले लीं, लेकिन जल्द ही कोल्डड्रिंक का स्वाद अजीब सा लगा।
कुछ लोगों ने जब बोतल का लेबल देखा तो कुछ बोतलों में एक्सपाइरी डेट 27 अक्टूबर तो कुछ में 31 अक्टूबर थी। यह जानकारी फैलते ही क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद लोगों ने जब कार सवारों को रोकने की कोशिश की तो वे गाड़ी लेकर फरार हो गए।
घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही खाद्य विभाग की टीम सक्रिय हुई और मौके से कुछ कोल्डड्रिंक बोतलों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। कोल्डड्रिंक पीने वाले कुछ सफाई कर्मचारियों ने बताया कि बोतल पर 27 अक्टूबर की एक्सपायरी डेट लिखी थी हमने तो फ्री में मिला तो पी लिया, अब कुछ होगा तो कंपनी जिम्मेदार होगी।
