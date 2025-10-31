कार से आए युवकों ने बच्चों को दी एक्सपायरी कोल्डड्रिंक, मचा हड़कंप… जांच में जुटा खाद्य विभाग

घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही खाद्य विभाग की टीम सक्रिय हुई और मौके से कुछ कोल्डड्रिंक बोतलों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। कोल्डड्रिंक पीने वाले कुछ सफाई कर्मचारियों ने बताया कि बोतल पर 27 अक्टूबर की एक्सपायरी डेट लिखी थी हमने तो फ्री में मिला तो पी लिया, अब कुछ होगा तो कंपनी जिम्मेदार होगी।