CG News: कोंडागांव जिले का पहला मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित, विद्यार्थियों की प्रतिभा ने बनाया रिकॉर्ड

CG News: वर्ष 2023 में जगदलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में विद्यालय ने पुन: प्रथम स्थान प्राप्त किया साथ ही राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस रायपुर के लिए चयनित हुआ। वर्ष 2024 में अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में फिर से प्रथम स्थान प्राप्त किया गया और वर्ष 2025 में जशपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में दिलीप कश्यप सहित विद्यालय के दो मॉडलों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।