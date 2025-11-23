Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोंडागांव

CG News: कोंडागांव जिले का पहला मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित, विद्यार्थियों की प्रतिभा ने बनाया रिकॉर्ड

CG News: कोण्डागांव जिले के बड़ेबेन्द्री स्कूल के छात्र बिरेन्द्र यादव ने अपने नवोन्मेषी वैज्ञानिक मॉडल के साथ 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया।

2 min read
Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 23, 2025

बड़ेबेन्द्री स्कूल राष्ट्रीय प्रदर्शनी (photo source- Patrika)

बड़ेबेन्द्री स्कूल राष्ट्रीय प्रदर्शनी (photo source- Patrika)

CG News: शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बडेबेंदरी के छात्र बिरेन्द्र यादव ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले व प्रदेश को गौरवान्वित किया। यह प्रदर्शनी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में 18 नवंबर से 23 नवंबर तक आयोजित की गई, जहाँ बिरेन्द्र का मॉडल व्यायाता एवं मार्गदर्शक शिक्षक अंकित गुप्ता के निर्देशन में प्रस्तुत किया गया।

CG News: गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक उपलब्धि

इससे पूर्व यह मॉडल राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी, अंबिकापुर में प्रदर्शित हुआ था, जहाँ उत्कृष्ट मॉडलों की श्रेणी में चयनित होकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा। यह कोण्डागांव जिले के लिए पहला अवसर है जब किसी छात्र का मॉडल राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में प्रस्तुत हुआ है, जो जिले के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक उपलब्धि है।

ज्ञात हो की वर्तमान में बिरेन्द्र यादव बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र है। प्रदर्शनी में बिरेन्द्र के मॉडल को विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों द्वारा नवीनता, वैज्ञानिक समझ और प्रभावी प्रस्तुति के लिए विशेष प्रशंसा प्राप्त हुई। विद्यालय में वैज्ञानिक गतिविधियों के निरंतर विकास में व्याख्याता अंकित गुप्ता की भूमिका उल्लेखनीय रही है।

वर्ष 2018 से उनके मार्गदर्शन में विद्यालय ने विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2018 में ’’कबाड़ से जुगाड़’’ प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान, 2019 में सूरजपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में प्रथम स्थान तथा उसी वर्ष पश्चिम भारत विज्ञान मेले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया, साथ ही राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस लिए रायपुर में राज्य स्तर पर चयन भी हुआ।

विद्यालय के दो मॉडलों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया…

CG News: वर्ष 2023 में जगदलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में विद्यालय ने पुन: प्रथम स्थान प्राप्त किया साथ ही राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस रायपुर के लिए चयनित हुआ। वर्ष 2024 में अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में फिर से प्रथम स्थान प्राप्त किया गया और वर्ष 2025 में जशपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में दिलीप कश्यप सहित विद्यालय के दो मॉडलों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

इन उपलब्धियों ने विद्यालय को विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में जिले ही नहीं, प्रदेश में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। यह समान न केवल विद्यालय के लिए, बल्कि कोण्डागांव जिले की शैक्षणिक प्रगति का प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों को विज्ञान एवं अनुसंधान की दिशा में प्रेरित करने वाला मील का पत्थर साबित होगा।

ये भी पढ़ें

गौवंश की दुर्दशा को लेकर युवा कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन, कहा- BJP सरकार में गायें सड़कों पर तड़प-तड़प कर मर रही हैं…
राजनंदगांव
गौवंश की दुर्दशा को लेकर युवा कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 04:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / CG News: कोंडागांव जिले का पहला मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित, विद्यार्थियों की प्रतिभा ने बनाया रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Fraud News: आदिवासी दंपती से 2.5 लाख रुपए की ठगी, बोले- धमकियां भी मिल रही, जानें क्या है पूरा मामला?

आदिवासी दंपती से 2.5 लाख रुपए की ठगी (photo source- Patrika)
कोंडागांव

CG Accident: कोंडागांव में रफ्तार का कहर, खडी ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, 5 युवकों की मौके पर मौत

CG Accident: कोंडागांव में रफ्तार का कहर, खडी ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, 6 युवकों की मौके पर मौत
कोंडागांव

कोंडागांव में 1.24 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक वनमंडल कार्यालय, वन मंत्री ने रखी आधारशिला

नए वनमंडल भवन निर्माण की रखी गई आधारशिला (photo source- Patrika)
कोंडागांव

बुनकर समिति बनी 40 से अधिक परिवारों की रीढ़! चरखे की खटपट में आत्मनिर्भरता की कहानी, महिलाएं मांग रही बोनस

बुनकर समिति बनी 40 से अधिक परिवारों की रीढ़(photo-patrika)
Patrika Special News

जंगलों के बीच नियमों की धज्जियां! वन अधिकार भूमि पर चालू हुआ अवैध हॉट मिक्स प्लांट, विभाग बना मूकदर्शक

जंगल के बीच लगा अवैध हॉट मिक्स प्लांट (photo source- Patrika)
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.