गौवंश की दुर्दशा को लेकर युवा कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन, कहा- BJP सरकार में गायें सड़कों पर तड़प-तड़प कर मर रही हैं…

गौवंश की दुर्दशा को लेकर युवा कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर गौवंश की सुरक्षा और सम्मान की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार थी, तब गौठानों के माध्यम से गौवंश को सुरक्षा और देखभाल मिलती थी, लेकिन भाजपा सरकार में गायें सड़कों पर तड़प-तड़प कर मर रही हैं।
निखिल द्विवेदी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने धार्मिक आयोजन के मंच से गाय को “राजमाता” का दर्जा देने की बात कही थी। उन्होंने कहा की अगर वास्तव में गाय को राजमाता माना जा रहा है तो उसकी स्थिति आज सड़कों पर क्यों है? जैसे नेता और मंत्री विश्राम भवन में रहते हैं, वैसे ही राजमाता के लिए भी सुरक्षित स्थान होना चाहिए।”
युवा कांग्रेसियों ने प्रशासन से मांग की कि सड़कों पर आवारा और घायल गौवंश के संरक्षण के लिए ठोस व्यवस्था की जाए, गौठानों को पुनः सक्रिय किया जाए और गौसेवकों की मदद से इनकी देखभाल सुनिश्चित की जाए।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने सरकार पर दोहरे रवैये और दिखावटी श्रद्धा का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा केवल धार्मिक मंचों से बयानबाजी कर रही है, जबकि जमीन पर स्थिति बेहद खराब है।
