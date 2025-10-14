गौवंश की दुर्दशा को लेकर युवा कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन, कहा- BJP सरकार में गायें सड़कों पर तड़प-तड़प कर मर रही हैं…

निखिल द्विवेदी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने धार्मिक आयोजन के मंच से गाय को “राजमाता” का दर्जा देने की बात कही थी। उन्होंने कहा की अगर वास्तव में गाय को राजमाता माना जा रहा है तो उसकी स्थिति आज सड़कों पर क्यों है? जैसे नेता और मंत्री विश्राम भवन में रहते हैं, वैसे ही राजमाता के लिए भी सुरक्षित स्थान होना चाहिए।”