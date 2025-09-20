Congress protest for road: सडक़ों की बदहाली पर युवा कांग्रसियों ने गड्ढों में लगाई भाजपा नेताओं की तस्वीरें, 7 दिन का दिया अल्टीमेटम

अंबिकापुर. शहर की खस्ताहाल सडक़ों को लेकर शनिवार को युवा कांग्रेस, अंबिकापुर ब्लॉक द्वारा प्रदर्शन किया गया। पीजी कॉलेज के सामने कार्यकर्ताओं ने धरना दिया (Congress protest for road) और सांकेतिक चक्काजाम कर डबल इंजन सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने शहर की जर्जर सडक़ों पर बने बड़े-बड़े गड्ढों में प्रधानमंत्री, केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री और भाजपा के चुनाव चिन्ह 'कमल' के पोस्टर लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार विकास के नाम पर जनता को सिर्फ धोखा दे रही है। उन्होंने सडक़ों की मरम्मत कराने 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शुभम जायसवाल के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कहा कि अंबिकापुर की लगभग 70 प्रतिशत सडक़ों की हालत बेहद खराब (Congress protest for road) हो चुकी है। बरसात में हालात और भी बद्तर हो गए हैं। पानी से भरे गड्ढों के कारण राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
धरना प्रदर्शन (Congress protest for road) में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता, ब्लॉक कांग्रेस शहर अध्यक्ष हेमंत सिन्हा, ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष विनय शर्मा, पपिन्दर सिंह, शैलेंद्र सोनी, संजय सिंह, अमित तिवारी राजा, कलीम अंसारी, लुकस एक्का, चंद्रप्रकाश सिंह, रजनीश सिंह, निक्की खान व निखिल विश्वकर्मा समेत अन्य शामिल रहे।
नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कहा कि सडक़ मरम्मत (Congress protest for road) के लिए जिम्मेदार विभाग पूरी तरह संवेदनहीन हो चुके हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है यदि विभागों के पास फंड की कमी है तो सांसद निधि, विधायक निधि, महापौर और पार्षद निधियों के साथ डीएमएफ फंड से सडक़ों की मरम्मत कराई जाए।
अंबिकापुर ब्लॉक अध्यक्ष शुभम जायसवाल ने कहा कि अंबिकापुर की 70 प्रतिशत सडक़ जर्जर (Congress protest for road) हो चुकी है। ट्रिपल इंजन की सरकार में विकास की ट्रिपल रफ्तार का नारा देकर निगम से देश की सत्ता तक पर काबिज भाजपा ने आम लोगों के साथ छलावा किया है।
धरना प्रदर्शन (Congress protest for road) करीब डेढ़ घंटे तक चला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाज़ी की और भाजपा सरकार को जनता के हितों की अनदेखी करने वाली सरकार बताया। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन में सडक़ों की मरम्मत नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।