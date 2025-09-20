Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

Congress protest for road: सडक़ों की बदहाली पर युवा कांग्रसियों ने गड्ढों में लगाई भाजपा नेताओं की तस्वीरें, 7 दिन का दिया अल्टीमेटम

Congress protest for road: अंबिकापुर शहर समेत इससे निकलने वाली सडक़ों की हो चुकी है खस्ता हालत, युकां ने जताया रोष, कहा- विकास के नाम पर धोखा दे रही डबल इंजन की सरकार

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 20, 2025

Congress protest for road
Congressmen protest (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. शहर की खस्ताहाल सडक़ों को लेकर शनिवार को युवा कांग्रेस, अंबिकापुर ब्लॉक द्वारा प्रदर्शन किया गया। पीजी कॉलेज के सामने कार्यकर्ताओं ने धरना दिया (Congress protest for road) और सांकेतिक चक्काजाम कर डबल इंजन सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने शहर की जर्जर सडक़ों पर बने बड़े-बड़े गड्ढों में प्रधानमंत्री, केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री और भाजपा के चुनाव चिन्ह 'कमल' के पोस्टर लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार विकास के नाम पर जनता को सिर्फ धोखा दे रही है। उन्होंने सडक़ों की मरम्मत कराने 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शुभम जायसवाल के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कहा कि अंबिकापुर की लगभग 70 प्रतिशत सडक़ों की हालत बेहद खराब (Congress protest for road) हो चुकी है। बरसात में हालात और भी बद्तर हो गए हैं। पानी से भरे गड्ढों के कारण राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

धरना प्रदर्शन (Congress protest for road) में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता, ब्लॉक कांग्रेस शहर अध्यक्ष हेमंत सिन्हा, ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष विनय शर्मा, पपिन्दर सिंह, शैलेंद्र सोनी, संजय सिंह, अमित तिवारी राजा, कलीम अंसारी, लुकस एक्का, चंद्रप्रकाश सिंह, रजनीश सिंह, निक्की खान व निखिल विश्वकर्मा समेत अन्य शामिल रहे।

ये भी पढ़ें

NHM workers strike end: Video: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल समाप्त, ढोल-नगाड़े की धुन पर किया डांस, दी ज्वाइनिंग
अंबिकापुर
NHM workers strike end

डीएमएफ मद से कराई जा मरम्मत- शफी अहमद

नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कहा कि सडक़ मरम्मत (Congress protest for road) के लिए जिम्मेदार विभाग पूरी तरह संवेदनहीन हो चुके हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है यदि विभागों के पास फंड की कमी है तो सांसद निधि, विधायक निधि, महापौर और पार्षद निधियों के साथ डीएमएफ फंड से सडक़ों की मरम्मत कराई जाए।

Congressmen protest in Ambikapur city (Photo- Patrika)

भ्रष्टाचार में डूबी है सरकार- शुभम

अंबिकापुर ब्लॉक अध्यक्ष शुभम जायसवाल ने कहा कि अंबिकापुर की 70 प्रतिशत सडक़ जर्जर (Congress protest for road) हो चुकी है। ट्रिपल इंजन की सरकार में विकास की ट्रिपल रफ्तार का नारा देकर निगम से देश की सत्ता तक पर काबिज भाजपा ने आम लोगों के साथ छलावा किया है।

उग्र आंदोलन की चेेतावनी

धरना प्रदर्शन (Congress protest for road) करीब डेढ़ घंटे तक चला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाज़ी की और भाजपा सरकार को जनता के हितों की अनदेखी करने वाली सरकार बताया। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन में सडक़ों की मरम्मत नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Medical college recruitment canceled: मेडिकल कॉलेज में स्टेनोग्राफर, लैब टेक्निशियन समेत 448 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निरस्त, हजारों युवाओं को लगा झटका
अंबिकापुर
Medical college recruitment canceled

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 08:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Congress protest for road: सडक़ों की बदहाली पर युवा कांग्रसियों ने गड्ढों में लगाई भाजपा नेताओं की तस्वीरें, 7 दिन का दिया अल्टीमेटम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.