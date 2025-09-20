Congress protest for road: सडक़ों की बदहाली पर युवा कांग्रसियों ने गड्ढों में लगाई भाजपा नेताओं की तस्वीरें, 7 दिन का दिया अल्टीमेटम

अंबिकापुर. शहर की खस्ताहाल सडक़ों को लेकर शनिवार को युवा कांग्रेस, अंबिकापुर ब्लॉक द्वारा प्रदर्शन किया गया। पीजी कॉलेज के सामने कार्यकर्ताओं ने धरना दिया (Congress protest for road) और सांकेतिक चक्काजाम कर डबल इंजन सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने शहर की जर्जर सडक़ों पर बने बड़े-बड़े गड्ढों में प्रधानमंत्री, केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री और भाजपा के चुनाव चिन्ह 'कमल' के पोस्टर लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार विकास के नाम पर जनता को सिर्फ धोखा दे रही है। उन्होंने सडक़ों की मरम्मत कराने 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।