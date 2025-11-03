Patrika LogoSwitch to English

CG News: रजत जयंती पर PM मोदी की सौगात! बस्तर को मिला मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

CG News: रजत जयंती अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंतेवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेज और नारायणपुर से महाराष्ट्र सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 03, 2025

स्वास्थ्य व कनेक्टिविटी की सौगात (photo source- Patrika)

स्वास्थ्य व कनेक्टिविटी की सौगात (photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के रजत जयंती महोत्सव के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर लोकसभा के नारायणपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 130-डी के अंतर्गत कस्तुरमेटा-कुतुल-नीलांगर (महाराष्ट्र सीमा तक) दो लेन सड़क के निर्माण एवं उन्नयन सहित अंतर-क्षेत्रीय ईआर.डब्ल्यू. इंटर-कनेक्शन योजना का शिलान्यास किया।

स्वास्थ्य व कनेक्टिविटी में नई उड़ान

इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंतेवाड़ा जिले में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की आधारशिला रखी। यह बस्तर लोकसभा क्षेत्र का दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा, जिससे यहां के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अवसर मिलेंगे और स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 11 वर्षों में चार करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर दिए जा चुके हैं, और अब देश तीन करोड़ नए घरों के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

राशि आवास निर्माण के लिए जारी

CG News: इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के 3.51 लाख परिवारों को गृह प्रवेश का उपहार दिया तथा 3 लाख हितग्राहियों को 1,200 करोड़ रुपए की राशि आवास निर्माण के लिए जारी किया। इस अवसर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना।

सांसद कश्यप ने कहा कि दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज से स्वास्थ्य सुविधाओं व चिकित्सा शिक्षा में व्यापक सुधार होगा और नारायणपुर से महाराष्ट्र सीमा तक सड़क निर्माण परियोजना बस्तर अंचल के सर्वांगीण विकास, बेहतर संपर्क और आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर सिद्ध होंगे।

Updated on:

03 Nov 2025 12:17 pm

Published on:

03 Nov 2025 12:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: रजत जयंती पर PM मोदी की सौगात! बस्तर को मिला मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

