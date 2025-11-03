CG News: रजत जयंती पर PM मोदी की सौगात! बस्तर को मिला मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंतेवाड़ा जिले में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की आधारशिला रखी। यह बस्तर लोकसभा क्षेत्र का दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा, जिससे यहां के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अवसर मिलेंगे और स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 11 वर्षों में चार करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर दिए जा चुके हैं, और अब देश तीन करोड़ नए घरों के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।