निको प्रबंधन के खिलाफ सड़क पर उतरा ग्रामीण संघ परिवहन, इस मामले में 3 दिन का दिया अल्टीमेटम

निको प्रबंधन पर सौतेला व्यवहार का आरोप (Photo source- Patrika)
CG News: नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में बुधवार दोपहर बड़ा हंगामा देखने को मिला। नवगठित ग्रामीण परिवहन संघ के सैकड़ों सदस्य जायसवाल निको प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे। उनका आरोप है कि लौह अयस्क (आयरन ओर) के परिवहन में उनकी गाड़ियों को लोडिंग नहीं दी जा रही है। संघ ने इसे ‘‘सौतेला व्यवहार’’ बताते हुए कंपनी को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
छोटेडोंगर का आमदई माइंस लौह अयस्क खनन का प्रमुख केंद्र है। अब तक मालक परिवहन संघ, स्थानीय दंतेश्वरी परिवहन समिति और एक निजी कंपनी ही अयस्क परिवहन का कार्य देख रही थीं। लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने भेदभाव का आरोप लगाकर नया संगठन ग्रामीण परिवहन संघ बनाया। उनका कहना है कि कंपनी प्रबंधन ने पहले उन्हें लोडिंग देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब मुकर रही है और केवल पुराने संघों को ही मान्यता दे रही है।
CG News: 1 अक्टूबर को दोपहर ग्रामीण परिवहन संघ के सैकड़ों सदस्य जायसवाल निको के कार्यालय पहुंचे और कंपनी प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी जताई। संघ का आरोप है कि यह स्थानीय निवासियों के अधिकारों और रोजगार से खिलवाड़ है। उन्होंने कंपनी से लिखित जवाब की मांग की, लेकिन अधिकारियों ने कोई आधिकारिक बयान या दस्तावेज जारी करने से इंकार कर दिया। मीडिया के सवालों पर भी कंपनी अधिकारी चुप्पी साधे रहे।
