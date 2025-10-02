निको प्रबंधन के खिलाफ सड़क पर उतरा ग्रामीण संघ परिवहन, इस मामले में 3 दिन का दिया अल्टीमेटम

CG News: नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में बुधवार दोपहर बड़ा हंगामा देखने को मिला। नवगठित ग्रामीण परिवहन संघ के सैकड़ों सदस्य जायसवाल निको प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे। उनका आरोप है कि लौह अयस्क (आयरन ओर) के परिवहन में उनकी गाड़ियों को लोडिंग नहीं दी जा रही है। संघ ने इसे ‘‘सौतेला व्यवहार’’ बताते हुए कंपनी को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।