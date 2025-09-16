छत्तीसगढ़ में 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज को मंजूरी, हर कॉलेज पर खर्च होंगे 14 करोड़ रुपए…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज बनेंगे। प्रत्येक कॉलेज 13 करोड़ 93 लाख 71 हजार रुपए की लागत से बनेगा। इसकी प्रशासकीय स्वीकृति सोमवार को दी गई। ये कॉलेज मनेंद्रगढ़, जशपुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग एवं जगदलपुर में बनाया जाएगा। सभी कॉलेजों के लिए 83 करोड़ 62 लाख 26 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
प्रदेश में केवल रायपुर में एकमात्र सरकारी फिजियोथेरेपी कॉलेज है। जबकि प्रदेश में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है। कायदे से सभी कॉलेज वाले स्थानों पर फिजियोथेरेपी कॉलेज होना चाहिए।
दरअसल अब हड्डी के अलावा ज्यादातर बीमारियों में इलाज के पहले या बाद में फिजियोथेरेपी कराने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए बीपीटी या एमपीटी डिग्रीधारी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। न्यूरो सर्जरी के मरीज यानी लकवा, ऑब्स एंड गायनी में डिलीवरी के पहले व बाद में फिजियो कराना अच्छा माना जाता है। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के युवाओं को स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। साथ ही आने वाले समय में फिजियोथेरेपी सेवाओं का दायरा भी व्यापक होगा।