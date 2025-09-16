छत्तीसगढ़ में 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज को मंजूरी, हर कॉलेज पर खर्च होंगे 14 करोड़ रुपए…

दरअसल अब हड्डी के अलावा ज्यादातर बीमारियों में इलाज के पहले या बाद में फिजियोथेरेपी कराने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए बीपीटी या एमपीटी डिग्रीधारी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। न्यूरो सर्जरी के मरीज यानी लकवा, ऑब्स एंड गायनी में डिलीवरी के पहले व बाद में फिजियो कराना अच्छा माना जाता है। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के युवाओं को स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। साथ ही आने वाले समय में फिजियोथेरेपी सेवाओं का दायरा भी व्यापक होगा।