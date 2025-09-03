CG News: 11 साल की बालिका के हार्ट के तीन वॉल्व में लीकेज, फ्री में होगी सर्जरी

डेढ़ महीने से इलाज ठप, मरीज बेहाल व हलाकान: एसीआई के कार्डियक सर्जरी विभाग में पिछले डेढ़ माह से कोरोनरी बायपास सर्जरी, वॉल्व रिप्लेसमेंट व रिपेयर, वैस्कुलर सर्जरी ठप है। इस बालिका के भरोसे ऑपरेशन के लिए जरूरी सामान आ जाए तो बाकी मरीजों का भी भला हो जाएगा। दरअसल 150 से ज्यादा मरीज ऑपरेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। जरूरी सामान के लिए फंड नहीं होने के कारण सर्जरी ठप है। जबकि यह प्रदेश का एकमात्र सरकारी अस्पताल है, जहां हार्ट की सर्जरी होती है। अब तो संविदा में पूर्णकालिक कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, परयूजिनिस्ट व फिजिशियन असिस्टेंट भी आ गए हैं।