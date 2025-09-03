CG News: 11 साल की बालिका के हार्ट के तीन वॉल्व में लीकेज, फ्री में होगी सर्जरी

CG News: बीजापुर जिले की 11 वर्षीय छात्रा शांभवी गुरला को रियूमेटिक हार्ट डिसीज है। उनके तीन वॉल्व में लीकेज है। डॉक्टरों के अनुसार एक वॉल्व बदलना पड़ेगा तथा दो वॉल्व को रिपेयर करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने छात्रा का पूरा इलाज का भरोसा दिलाया है। ऑपरेशन कार्डियक सर्जरी विभाग में किया जाएगा। मंगलवार को ओपीडी में बालिका का इलाज किया गया। दवा देकर भेजा गया है। फॉलोअप में 15 दिनों बाद बुलाया गया है। इसके बाद सर्जरी की जा सकती है।
बीजापुर जिले भोपालपटनम ब्लॉक के वरदली गांव की शांभवी 7वीं में पढ़ती है। बच्ची के ठीक होने के सवाल पर उनके किसान पिता चुप हो जाते हैं। अब हिमत दिखाते हुए सीधे जायसवाल के पास पहुंचे। मंत्री ने मौके से ही एसीआई के कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉ. स्मित श्रीवास्तव व कार्डियक सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. कृष्णकांत साहू से बात की। मंत्री ने बच्ची का तत्काल इलाज शुरू करने को कहा। साथ में ये भी कहा कि खर्च की चिंता न करें, सरकार पूरी जिमेदारी लेगी।
डेढ़ महीने से इलाज ठप, मरीज बेहाल व हलाकान: एसीआई के कार्डियक सर्जरी विभाग में पिछले डेढ़ माह से कोरोनरी बायपास सर्जरी, वॉल्व रिप्लेसमेंट व रिपेयर, वैस्कुलर सर्जरी ठप है। इस बालिका के भरोसे ऑपरेशन के लिए जरूरी सामान आ जाए तो बाकी मरीजों का भी भला हो जाएगा। दरअसल 150 से ज्यादा मरीज ऑपरेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। जरूरी सामान के लिए फंड नहीं होने के कारण सर्जरी ठप है। जबकि यह प्रदेश का एकमात्र सरकारी अस्पताल है, जहां हार्ट की सर्जरी होती है। अब तो संविदा में पूर्णकालिक कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, परयूजिनिस्ट व फिजिशियन असिस्टेंट भी आ गए हैं।