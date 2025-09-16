CG News: स्टाफ नर्स की लिखित भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, यहां से करें डाउनलोड

CG News: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने स्टाफ नर्स की लिखित भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा का आयोजन 21 सितंबर रविवार को किया जाएगा। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक होगी। परीक्षा के जरिए 225 स्टाफ नर्स पदों की भर्ती की जाएगी।