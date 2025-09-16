CG News: स्टाफ नर्स की लिखित भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, यहां से करें डाउनलोड

CG News: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने स्टाफ नर्स की लिखित भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा का आयोजन 21 सितंबर रविवार को किया जाएगा। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक होगी। परीक्षा के जरिए 225 स्टाफ नर्स पदों की भर्ती की जाएगी।
परीक्षार्थी व्यापम की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के संबंध में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 07712972780 या 8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर “Admit Card” सेक्शन पर क्लिक करें।
“Admit Card for Recruitment Examination (HSSN25) for Staff Nurse Posts under Directorate of Health Services, Chhattisgarh” विकल्प चुनें।
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।
“Submit” पर क्लिक करें।
आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।