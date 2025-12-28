28 दिसंबर 2025,

रायपुर

CG Strike: निगम के अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन

CG Strike: अधिकारी-कर्मचारी एकता संघ ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन के बावजूद सफाई, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी।

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 28, 2025

CG Strike: निगम के अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन

कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन का हड़ताल (photo Patrika)

CG Strike: रायपुर नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 29, 30 और 31 दिसंबर को चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इस दौरान 29 और 30 दिसंबर को निगम मुख्यालय सहित सभी 10 जोनों में अधिकारी-कर्मचारी काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए विरोध दर्ज कराएंगे, जबकि 31 दिसंबर को एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर रैली और हड़ताल में शामिल होंगे।

रायपुर नगर पालिक निगम अधिकारी-कर्मचारी एकता संघ ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन के बावजूद सफाई, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। इसी कारण पहले दो दिन कार्य करते हुए प्रतीकात्मक विरोध किया जाएगा, ताकि आम नागरिकों को परेशानी न हो।

सामूहिक अवकाश लेकर निकालेंगे रैली

31 दिसंबर को अधिकारी-कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर रैली निकालेंगे और धरना-प्रदर्शन में भाग लेंगे। इसे आंदोलन का निर्णायक चरण बताया जा रहा है। 27 दिसंबर को फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, राज्य पदाधिकारी उमेश मुदलियार और रायपुर जिला संयोजक पीतांबर पटेल ने नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर आंदोलन की जानकारी दी और निगम कर्मचारियों से समर्थन मांगा।

पदोन्नति और समान अवसर की मांग

एकता संघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद जाधव ने फेडरेशन की सभी मांगों का समर्थन करते हुए बताया कि 29 दिसंबर को प्रतिनिधिमंडल महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेगा। इसमें आगामी 10 वर्षों के लिए प्रस्तावित निगम सेटअप में सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को समान अवसर और शीघ्र विभागीय पदोन्नति देने की मांग प्रमुख रहेगी।

Published on:

28 Dec 2025 02:15 pm

