CG Strike: निगम के अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन

CG Strike: रायपुर नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 29, 30 और 31 दिसंबर को चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इस दौरान 29 और 30 दिसंबर को निगम मुख्यालय सहित सभी 10 जोनों में अधिकारी-कर्मचारी काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए विरोध दर्ज कराएंगे, जबकि 31 दिसंबर को एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर रैली और हड़ताल में शामिल होंगे।