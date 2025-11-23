CG Naxal Surrender: सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता! 3 स्टेट कमेटी मेंबर समेत 37 नक्सलियों ने डाले हथियार, एर्रा ने किया सरेंडर

CG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में तेलंगाना डीजीपी के सामने शनिवार को तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहे 37 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में 3 तेलंगाना स्टेट कमेटी के मेंबर हैं। वहीं पिछले दिनों आंध्र में मारे गए सीसी मेंबर हिड़मा के सबसे भरोसेमंद नक्सली एर्रा ने भी तेलंगाना में हथियार डाल दिए। इस सरेंडर के बाद संगठन को तगड़ा झटका लगा है।