CG Murder Case: किशोरी की मौत बनी पहेली… आखिरी बार जिसके साथ दिखी, उसने मोबाइल फोन किया बंद

नाबालिग को घर से बुलाने वाले और अन्य लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। नाबालिग जिन युवकों के साथ अंतिम बार देखी गई है, वो फरार हैं। उन्होंने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जिस जगह पर नाबालिग की लाश मिली है, वह सुनसान इलाका है। शव को रात में लाया गया था। पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर रही है।