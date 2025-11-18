CG News: डॉक्टर के घर कथित IT छापे की खबर से हड़कंप, CCTV फुटेज खंगालकर पुलिस कर रही जांच...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रत्नाबांधा रोड स्थित डॉ. दिलीप राठौर के निवास में सोमवार दोपहर संदिग्ध आईटी टीम के पहुंचने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार लगभग 11.45 बजे छह लोग अपने को आयकर विभाग की टीम बताते हुए डॉक्टर के घर पहुंचे और अचानक जांच शुरू कर दी।
टीम ने करीब दो घंटे तक घर में फाइलें, दस्तावेज और संपत्ति संबंधी विवरण खंगाले, लेकिन बिना कोई सामान या दस्तावेज जब्त किए वापस लौट गई। टीम के जाने के बाद डॉ. राठौर ने इसकी सूचना महापौर रामू रोहरा को दी। महापौर ने तुरंत स्थानीय पुलिस को अवगत कराया।
इसी सूचना पर दोपहर लगभग 3 बजे सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी, कोतवाली पुलिस और साइबर टीम मौके पर पहुंची। डॉक्टर ने पूरी घटना का विवरण सीएसपी को दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर के घर पहुंची टीम असली आयकर विभाग की थी या फर्जी, इस बारे में पुलिस के पास भी कोई जानकारी नहीं है। लोकल पुलिस को पहले से सूचना नहीं थी, जिसके कारण पूरा मामला संदिग्ध माना जा रहा है।
डॉ. राठौर के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में सभी छह लोगों की तस्वीरें कैद हुई हैं। पुलिस ने डीवीआर जब्त कर लिया है और आयकर विभाग एवं अन्य संबंधित एजेंसियों से टीम की पुष्टि कर रही है। वर्ष 2008 में भी डॉक्टर के घर डकैती की घटना हो चुकी है, ऐसे में परिवार एक बार फिर दहशत में है।
धमतरी सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने कहा कि डॉक्टर ने लगभग 3 बजे आईटी टीम आने की जानकारी दी, लेकिन घर से कुछ लेकर नहीं गए। इस तरह की रेड गोपनीय होती है। टीम से संबंधित विभागों को सूचना देकर मामले की तस्दीक कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
धमतरी
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग