CG News: डॉक्टर के घर कथित IT छापे की खबर से हड़कंप, CCTV फुटेज खंगालकर पुलिस कर रही जांच…

CG News: धमतरी जिले में रत्नाबांधा रोड स्थित डॉ. दिलीप राठौर के निवास में सोमवार दोपहर संदिग्ध आईटी टीम के पहुंचने का मामला सामने आया है।

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Nov 18, 2025

CG News: डॉक्टर के घर कथित IT छापे की खबर से हड़कंप, CCTV फुटेज खंगालकर पुलिस कर रही जांच...(photo-patrika)

CG News: डॉक्टर के घर कथित IT छापे की खबर से हड़कंप, CCTV फुटेज खंगालकर पुलिस कर रही जांच...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रत्नाबांधा रोड स्थित डॉ. दिलीप राठौर के निवास में सोमवार दोपहर संदिग्ध आईटी टीम के पहुंचने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार लगभग 11.45 बजे छह लोग अपने को आयकर विभाग की टीम बताते हुए डॉक्टर के घर पहुंचे और अचानक जांच शुरू कर दी।

टीम ने करीब दो घंटे तक घर में फाइलें, दस्तावेज और संपत्ति संबंधी विवरण खंगाले, लेकिन बिना कोई सामान या दस्तावेज जब्त किए वापस लौट गई। टीम के जाने के बाद डॉ. राठौर ने इसकी सूचना महापौर रामू रोहरा को दी। महापौर ने तुरंत स्थानीय पुलिस को अवगत कराया।

CG News: खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज

इसी सूचना पर दोपहर लगभग 3 बजे सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी, कोतवाली पुलिस और साइबर टीम मौके पर पहुंची। डॉक्टर ने पूरी घटना का विवरण सीएसपी को दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर के घर पहुंची टीम असली आयकर विभाग की थी या फर्जी, इस बारे में पुलिस के पास भी कोई जानकारी नहीं है। लोकल पुलिस को पहले से सूचना नहीं थी, जिसके कारण पूरा मामला संदिग्ध माना जा रहा है।

डॉ. राठौर के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में सभी छह लोगों की तस्वीरें कैद हुई हैं। पुलिस ने डीवीआर जब्त कर लिया है और आयकर विभाग एवं अन्य संबंधित एजेंसियों से टीम की पुष्टि कर रही है। वर्ष 2008 में भी डॉक्टर के घर डकैती की घटना हो चुकी है, ऐसे में परिवार एक बार फिर दहशत में है।

मामले की तस्दीक

धमतरी सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने कहा कि डॉक्टर ने लगभग 3 बजे आईटी टीम आने की जानकारी दी, लेकिन घर से कुछ लेकर नहीं गए। इस तरह की रेड गोपनीय होती है। टीम से संबंधित विभागों को सूचना देकर मामले की तस्दीक कर रहे हैं।

cg news

Updated on:

18 Nov 2025 10:14 am

Published on:

18 Nov 2025 10:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG News: डॉक्टर के घर कथित IT छापे की खबर से हड़कंप, CCTV फुटेज खंगालकर पुलिस कर रही जांच…

धमतरी

छत्तीसगढ़

CG Ration Card: सर्वर में दिक्कत होने से बढ़ी समस्या, नए साफ्टवेयर में भी नहीं सुधर रही राशन कार्ड की त्रुटि, लोग हुए परेशान,

CG Ration Card: सर्वर में दिक्कत होने से बढ़ी समस्या, नए साफ्टवेयर में भी नहीं सुधर रही राशन कार्ड की त्रुटि, लोग हुए परेशान
धमतरी

Dhan Kharidi: धान खरीदी पर हड़ताल का ग्रहण.. कहीं तोड़ना पड़ा ताला तो कहीं हंगामा

dhan kharidi news
धमतरी

Dhamtari News: धमतरी में जल्द शुरू होगी बड़ी रेल लाइन, रेलवे के अधिकारियों ने स्टेशन का किया अवलोकन

Dhamtari News: धमतरी में जल्द शुरू होगी बड़ी रेल लाइन, रेलवे के अधिकारियों ने स्टेशन का किया अवलोकन
धमतरी

Shivraj Singh Visit CG: शिवराज सिंह चौहान आएंगे धमतरी, तैयारियों को लेकर वन प्रभारी मंत्री ने किया निरीक्षण

Shivraj Singh Visit CG: शिवराज सिंह चौहान आएंगे धमतरी, तैयारियों को लेकर वन प्रभारी मंत्री ने किया निरीक्षण
धमतरी

CG Crime: धमतरी में दिनदहाड़े लूट और दुकानों में चोरी, फुटेज के बाद भी आरोपी गिरफ्त से बाहर

CG Crime: धमतरी में दिनदहाड़े लूट और दुकानों में चोरी, फुटेज के बाद भी आरोपी गिरफ्त से बाहर
धमतरी
