CG News: डॉक्टर के घर कथित IT छापे की खबर से हड़कंप, CCTV फुटेज खंगालकर पुलिस कर रही जांच…

इसी सूचना पर दोपहर लगभग 3 बजे सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी, कोतवाली पुलिस और साइबर टीम मौके पर पहुंची। डॉक्टर ने पूरी घटना का विवरण सीएसपी को दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर के घर पहुंची टीम असली आयकर विभाग की थी या फर्जी, इस बारे में पुलिस के पास भी कोई जानकारी नहीं है। लोकल पुलिस को पहले से सूचना नहीं थी, जिसके कारण पूरा मामला संदिग्ध माना जा रहा है।