CG Crime: देर रात बड़ी चोरी नाकाम, तिजोरी तोड़ने घुसा चोर, पुलिस ने बैंक के अंदर ही धरदबोचा

पुलिस ने बैंक के अंदर ही धरदबोचा
CG Crime: कुण्डा. पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा कुण्डा में देर रात चोरी का बड़ा प्रयास विफ ल हो गया। रात्रि लगभग 2 बजे बैंक के भीतर घुसकर तिजोरी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने’ बैंक के अंदर ही बंद कर धर दबोचा। समय रहते कार्रवाई न की जाती तो बैंक को भारी क्षति पहुंच सकती थी।
15 नवंबर की रात आरक्षक संजय मेरावी और जितेन्द्र जायसवाल नियमित पेट्रोलिंग पर थे। बैंक परिसर के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि भवन के भीतर पूरी तरह अंधेरा है जबकि बाहरी लाइटें भी बंद थीं। परिस्थिति संदिग्ध लगी तो दोनों ने तुरंत सूचना थाना कुण्डा को दी। सूचना मिलते ही एसआई जयराम यादव, एचसी भोला यादव, राखेलाल सोनकर, अरुण बघेल, विवेक प्रताप सिंह, सी. सुराज नेताम और जयंत पटेल सहित टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इसी बीच ग्रामीण भी एकत्र हो गए।
मौके पर जांच में पता चला कि एक युवक बैंक के बरामदे के चैनल गेट के ऊपर से कूदकर अंदर प्रवेश कर चुका है। भीतर से हलचल और आवाजें आ रही थीं। पुलिस और ग्रामीणों ने बैंक को चारों ओर से घेर लिया। जांच में पाया गया बैंक के मुय दरवाजे के ताले तोड़ दिए गए थे। भीतर की लाइटें बंद कर दी गई थीं। सीसीटीवी कैमरे की दिशा बदल दी गई थी। आरोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा था। घेराबंदी के बाद पुलिस ने आरोपी को मजबूरन बाहर निकलवाया और रंगे हाथ पकड़ लिया।
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले में रात्रिकालीन आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पहले से ही कड़ी निगरानी, सघन गश्त और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के निर्देश जारी थे। कुण्डा थाना की पेट्रोलिंग टीम ने इन्हीं निर्देशों के तहत पूरी सावधानी बरतते हुए बैंक की सुरक्षा को बड़ा नुकसान होने से बचाया। उन्होंने कहा कि रात में गश्त के दौरान किसी भी संदिग्ध हरकत को हल्के में न लें। कुण्डा पुलिस ने समय रहते प्रतिक्रिया देकर एक बड़ी वारदात को रोकने में सफ लता पाई है।
गिरतार आरोपी ने अपना नाम लवलेश निर्मलकर(26) निवासी ग्राम बीजाभाठा बताया। बैंक निरीक्षण के दौरान पुलिस ने पाया कि वह लॉकर रूम के तीन ताले तोड़ चुका था। तिजोरी में रखी नकदी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वारदात को अंजाम देने औजारों से भरा बैग लेकर आया था। मौके से ग्राइंडर मशीन की टूटी पत्ती, लोहे के औजार और अन्य सामग्री बरामद की गई।
थाना कुण्डा में आरोपी लवलेश निर्मलकर के खिलाफ चोरी का प्रयास, ताले तोड़ने, संपत्ति क्षति और अन्य संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि क्या वह अकेला था या किसी गिरोह से जुड़ा हुआ है। प्रकरण में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।
-भूपत सिंह धनेश्री , एसडीओपी पंडरिया
