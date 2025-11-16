CG Crime: देर रात बड़ी चोरी नाकाम, तिजोरी तोड़ने घुसा चोर, पुलिस ने बैंक के अंदर ही धरदबोचा

मौके पर जांच में पता चला कि एक युवक बैंक के बरामदे के चैनल गेट के ऊपर से कूदकर अंदर प्रवेश कर चुका है। भीतर से हलचल और आवाजें आ रही थीं। पुलिस और ग्रामीणों ने बैंक को चारों ओर से घेर लिया। जांच में पाया गया बैंक के मुय दरवाजे के ताले तोड़ दिए गए थे। भीतर की लाइटें बंद कर दी गई थीं। सीसीटीवी कैमरे की दिशा बदल दी गई थी। आरोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा था। घेराबंदी के बाद पुलिस ने आरोपी को मजबूरन बाहर निकलवाया और रंगे हाथ पकड़ लिया।