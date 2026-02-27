27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

कोरोना पैरोल पर बड़ी चूक! 38 में से 37 कैदी फरार, DG जेल ने हाईकोर्ट में दिया शपथपत्र, 5 सेंट्रल जेल समेत 33 कारागारों का खुलासा…

CG High Court: बिलासपुर जिले में कोरोना काल के दौरान पैरोल पर छोड़े गए कैदियों की वापसी न होने का मामला अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 27, 2026

38 में से 37 कैदी फरार, DG जेल ने हाईकोर्ट में दिया शपथपत्र(photo-patrika)

38 में से 37 कैदी फरार, DG जेल ने हाईकोर्ट में दिया शपथपत्र(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कोरोना काल के दौरान पैरोल पर छोड़े गए कैदियों की वापसी न होने का मामला अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पेश शपथपत्र में डायरेक्टर जनरल (जेल) ने बताया है कि 38 में से 37 कैदी अब तक फरार हैं, जबकि केवल एक को ही गिरफ्तार किया जा सका है। अदालत ने मामले को मॉनिटरिंग के लिए निर्धारित कर दिया है।

CG News: जनहित याचिका पर स्वत: संज्ञान

हाईकोर्ट ने प्रदेश की विभिन्न जेलों से पैरोल पर मुक्त किए गए बंदियों के मामले में संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की थी। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने पूर्व सुनवाई के दौरान जेल डीजी से शपथपत्र के साथ विस्तृत जवाब तलब किया था।

शपथपत्र में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में कुल पांच सेंट्रल जेल- रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर- स्थित हैं। इसके अलावा 12 जिला जेल और 16 उपजेल संचालित हैं। 10 फरवरी को प्रस्तुत नवीनतम शपथपत्र में डीजी जेल ने स्पष्ट किया कि पैरोल पर छोड़े गए 38 बंदियों में से 37 की अब तक वापसी नहीं हुई है।

कोरोना संक्रमण के दौरान दी गई थी पैरोल

दरअसल, कोविड-19 महामारी के दौरान जेलों में भीड़ कम करने और संक्रमण के खतरे को घटाने के उद्देश्य से अच्छे आचरण वाले बंदियों को अस्थायी रूप से पैरोल पर रिहा किया गया था। संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कई बार पैरोल अवधि भी बढ़ाई गई। हालांकि महामारी का दौर समाप्त होने के बाद भी अधिकांश बंदी वापस जेल नहीं लौटे।

हाईकोर्ट करेगा मामले की मॉनिटरिंग

कैदियों की बड़ी संख्या में फरारी को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने मामले की नियमित मॉनिटरिंग का निर्णय लिया है। अदालत अब यह देखेगी कि फरार बंदियों की गिरफ्तारी और वापसी सुनिश्चित करने के लिए जेल प्रशासन और पुलिस क्या कदम उठा रही है। मामले ने जेल प्रबंधन और पैरोल व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 04:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / कोरोना पैरोल पर बड़ी चूक! 38 में से 37 कैदी फरार, DG जेल ने हाईकोर्ट में दिया शपथपत्र, 5 सेंट्रल जेल समेत 33 कारागारों का खुलासा…

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Contractor Yard Fire: रेल लाइन काम के बीच बड़ा हादसा! यार्ड में रखी निर्माण सामग्री जलकर स्वाहा

ठेकेदार के यार्ड में लगी भीषण आग (photo source- Patrika)
बिलासपुर

लंच ब्रेक में 20 मिनट में उड़े 2 लाख! ठगों ने लगाया लाखों का चूना…

लंच ब्रेक में 20 मिनट में उड़े 2 लाख! बैंक कर्मी साइबर ठगी का शिकार, ठगों ने लगाया लाखों का चूना…(photo-patrika)
बिलासपुर

ट्रेलर-स्कॉर्पियो भिड़ंत में 4 की दर्दनाक मौत

तेज रफ्तार बनी काल... ट्रेलर-स्कॉर्पियो भिड़ंत में 4 की दर्दनाक मौत, हाईवे पर बिछीं लाशें(photo-patrika)
बिलासपुर

CG Bank Scam: SBI में बड़ा घोटाला, तत्कालीन कैशियर ने बैंक से उड़ाए 2 करोड़ रुपए, ACB ने किया अरेस्ट

CG में एसीबी की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
बिलासपुर

School Timing Change: सभी स्कूलों में नई समय-सारणी लागू, जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश जारी, देखें शेड्यूल

स्कूल खुलने का समय बदला (photo source- Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.