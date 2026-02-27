कोरोना पैरोल पर बड़ी चूक! 38 में से 37 कैदी फरार, DG जेल ने हाईकोर्ट में दिया शपथपत्र, 5 सेंट्रल जेल समेत 33 कारागारों का खुलासा…

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कोरोना काल के दौरान पैरोल पर छोड़े गए कैदियों की वापसी न होने का मामला अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पेश शपथपत्र में डायरेक्टर जनरल (जेल) ने बताया है कि 38 में से 37 कैदी अब तक फरार हैं, जबकि केवल एक को ही गिरफ्तार किया जा सका है। अदालत ने मामले को मॉनिटरिंग के लिए निर्धारित कर दिया है।