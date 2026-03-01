BEER Shortage: ईरान जंग के कारण भारत में बीयर का ‘अकाल’, बोतल और केन …

Brewers Association of India : भारत में बीयर बनाने वाली कंपनियों ने आने वाले दिनों में सप्लाई में भारी कमी की चेतावनी दी है। ब्रुअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Brewers Association of India) के अनुसार, ईरान-इजराइल युद्ध के कारण पैकेजिंग सामग्री जैसे कांच की बोतलें (Glass Bottles) और एल्युमिनियम केन (Aluminium Cans) की मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस युद्ध की वजह से सप्लाई चेन (Supply Chain) में आए व्यवधान ने कच्चे माल की कीमतों को आसमान पर पहुँचा दिया है, जिससे घरेलू बाजार में स्टॉक (Inventory) खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है।