Crude Oil में बड़ा उतार-चढ़ाव, 24 घंटे में 10% गिरा और फिर 4% चढ़ा, आखिर क्या है इसकी वजह?

सोमवार को ट्रंप ने कहा कि ईरान के पावर प्लांट पर हमला 5 दिन के लिए टाल दिया गया है और बातचीत productive रही है। बस इतने में क्रूड 10 फीसदी से ज्यादा गिर गया। लेकिन मंगलवार को ईरान ने साफ कह दिया कि कोई बातचीत नहीं हुई और होर्मुज सामान्य नहीं होगा। बस इतने में क्रूड फिर 4 फीसदी चढ़ गया।

यह सिर्फ 24 घंटे की कहानी है और यह उतार-चढ़ाव बताता है कि इस वक्त क्रूड मार्केट पूरी तरह बयानों पर चल रहा है। कोई फंडामेंटल नहीं, कोई डेटा नहीं, बस एक बयान और बाजार पलट जाता है। कोटक सिक्योरिटीज के अनिंद्य बनर्जी के मुताबिक अभी ब्रेंट 95 से 110 डॉलर के दायरे में रहने की संभावना है।