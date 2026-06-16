Punjab Politics: सीएम भगवंत मान को ‘पंथ विरोधी’ घोषित करने के बाद बीजेपी ने की बड़ी मांग, बोले-‘पंथ से माफी मांगो’

CM Bhagwant Mann: पंजाब की राजनीति और सिख धार्मिक हलकों में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त साहिब ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें 'गुरु द्रोही' और 'खालसा पंथ विरोधी' घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आम आदमी पार्टी भी खुलकर मुख्यमंत्री के समर्थन में उतर आई है। अमृतसर में आयोजित 'पांच सिंह साहिबान' की बैठक के बाद अकाल तख्त की ओर से यह घोषणा की गई। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने फसील से आदेश सुनाते हुए कहा कि एक आपत्तिजनक वीडियो के मामले में भगवंत मान के खिलाफ यह धार्मिक फैसला लिया गया है। साथ ही सिख समुदाय से अपील की गई कि वे मुख्यमंत्री से अपना संबंध समाप्त करें। इसके बाद से सियासी पारा बहुत गरम हो गया है। बीजेपी ने पंथ से माफी मांगने की मांग की है।