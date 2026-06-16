AIADMK के एक और विधायक के इस्तीफे से तमिलनाडु की राजनीतिक दलों में बढ़ी चुनौती, 6 सीटों पर होगा उपचुनाव, अब क्या करेंगे CM विजय?

Vijayabaskar MLA Resigns: तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। AIADMK के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सी. विजयभास्कर ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य विधानसभा में खाली सीटों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विजयभास्कर भी उन नेताओं की राह पर चलेंगे जिन्होंने AIADMK छोड़कर मुख्यमंत्री विजय की पार्टी TVK का दामन थामेंगे?