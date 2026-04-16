RHFL केस: उद्योगपति अनिल अंबानी पर ED का शिकंजा, उनके दो करीबी गिरफ्तार

अनिल अंबानी समूह की कंपनियों पर आरोप है कि LIC को धोखे से 4,500 करोड़ रुपए के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) खरीदने के लिए मनाया गया। यह सब रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और उसके मैनेजमेंट द्वारा कंपनी की आर्थिक हालत, और NCD खरीदते समय LIC को दी गई सिक्योरिटी और एसेट कवर के बारे में की गई झूठी बातों के आधार पर किया गया। CBI ने इससे पहले भी आर. कॉम लिमिटेड, अनिल अंबानी और अन्य लोगों के खिलाफ कई बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपों में तीन केस दर्ज किए थे। CBI ने अनिल अंबानी से दिल्ली स्थित अपने हेडक्वार्टर में लगातार दो दिनों तक पूछताछ भी की थी। यह पूछताछ कथित तौर पर 2,929.05 करोड़ रुपए के SBI धोखाधड़ी केस के सिलसिले में की गई थी।