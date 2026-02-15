IMD Alert ! 16, 17, 18, 19 फरवरी को इन राज्यों में मौसम दिखाएगा अलग रंग, बर्फबारी का ‘रेड सिग्नल’,जानें अपने प्रदेश का हाल

Western Disturbance : सर्दी की विदाई और फागुनी बयार के सीजन में मौसम का अलग ही रंग नजर आ रहा है। देश भर के मौसम में एक अजीबोगरीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 15 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक के लिए जो पूर्वानुमान (India Weather Forecast) जारी किया है, वह चौंकाने वाला है। एक तरफ उत्तर भारत के पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़ने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में सूरज के तेवर अभी से तीखे होने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) 16 फरवरी से उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है। इसके चलते जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 15 से 17 फरवरी के बीच बारिश और बर्फबारी (Snowfall in Kashmir) की प्रबल संभावना है। वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 16 से 18 फरवरी के दौरान हल्की से मध्यम बारिश (IMD Rain Alert) और बर्फबारी हो सकती है। सैलानियों के लिए यह खुशखबरी हो सकती है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह मुश्किलें बढ़ा सकता है।