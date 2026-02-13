IMD Rain Alert: ठंड की विदाई से पहले 17-18 फरवरी को आसमान से बरसेगी आफत! इन राज्यों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

IMD Rain Alert:फरवरी का महीना अपने आधे पड़ाव पर है और उत्तर भारत में ठंड की विदाई (North India Weather) का दौर शुरू हो चुका है। दिन में तेज धूप और रात को हल्की ठंड से मौसम को सुहाना बन गया है। लेकिन, अगर आप सोच रहे हैं कि अब रजाई-कंबल पैक करने का वक्त आ गया है, तो थोड़ा ठहर जाएं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की (IMD Rain Alert) है कि मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार (Weather Forecast Today) पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) दस्तक दे रहा है। इसके असर से न सिर्फ पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी(Snowfall Alert), बल्कि मैदानी इलाकों में भी बारिश की बूंदें गिर सकती हैं। मौसम विभाग ने विशेष रूप से 17 और 18 फरवरी को लेकर अलर्ट (Rain Forecast) जारी किया है।