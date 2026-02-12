12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

राष्ट्रीय

IMD Rain Alert: 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 फरवरी को इन राज्यों में होगी बारिश, आंधी का भी अलर्ट जारी

Rain Alert: मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार 13 से 19 फरवरी के बीच कई राज्यों में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना बताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 12, 2026

IMD ने जारी किया अलर्ट (File Photo)

Heavy Rain Alert: उत्तर भारत से धीरे-धीरे ठंड का कहर खत्म होता जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हालांकि मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। 13 से 19 फरवरी के बीच दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में मौसम के अचानक बदलने की संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में आंधी और बारिश (Rain) का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

दिल्ली का मौसम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 12 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। बादलों की मौजूदगी के कारण सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है, जिससे दिन के समय हल्की गर्माहट का एहसास होगा। वहीं 15 फरवरी के बाद दिल्ली में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे मौसम का मिजाज बदल सकता है।

उत्तर प्रदेश में कोहरे का असर बरकरार

उत्तर प्रदेश में ठंड भले कम हो गई हो, लेकिन कोहरे का असर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। 12 फरवरी को प्रदेश के 27 जिलों में मध्यम से घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, अमेठी, बाराबंकी, मैनपुरी, बहराइच, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, शामली और सीतापुर सहित कई जिलों में सुबह के समय दृश्यता कम रह सकती है। कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है और कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं।

बिहार में बढ़ रहा तापमान

बिहार में भी मौसम अब बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य में आसमान साफ रहने की उम्मीद है। पटना के साथ-साथ गया, जहानाबाद, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, भोजपुर, बक्सर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया और खगड़िया में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि राज्य में ठंड का प्रभाव अब कम हो रहा है और आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है।

मौसम का बदलता ट्रेंड

फरवरी के दूसरे सप्ताह में उत्तर भारत का मौसम संक्रमण काल में है। सुबह-शाम हल्की ठंड और दिन में बढ़ती गर्माहट का मिश्रित असर देखने को मिल रहा है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी जारी रहेगी, लेकिन 13 से 19 फरवरी के बीच आंधी और बारिश की गतिविधियां कई राज्यों में मौसम को अस्थिर बना सकती हैं। ऐसे में लोगों को ताजा मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

संबंधित विषय:

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

Updated on:

12 Feb 2026 04:56 pm

Published on:

12 Feb 2026 04:55 pm

Hindi News / National News / IMD Rain Alert: 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 फरवरी को इन राज्यों में होगी बारिश, आंधी का भी अलर्ट जारी

