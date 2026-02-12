IMD Rain Alert: 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 फरवरी को इन राज्यों में होगी बारिश, आंधी का भी अलर्ट जारी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 12 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। बादलों की मौजूदगी के कारण सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है, जिससे दिन के समय हल्की गर्माहट का एहसास होगा। वहीं 15 फरवरी के बाद दिल्ली में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे मौसम का मिजाज बदल सकता है।