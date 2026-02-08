IMD Alert: अगले 7 दिन कैसा रहेगा Weather? पहाड़ों पर Snowfall और मैदानों में बारिश की चेतावनी

Western Disturbance: देश भर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला (IMD Weather Update) है। फरवरी का दूसरा सप्ताह शुरू होते ही उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) की सक्रियता दिखने लगी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने ताजा बुलेटिन में अगले 7 दिनों (9 फरवरी से 15 फरवरी 2026) के लिए विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया है। जहां पहाड़ों पर (Snowfall in Himachal) बर्फ की सफेद चादर बिछने वाली है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश (Rainfall Alert India)और तेज हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं।