मौसम का फिर बदला मिज़ाज: अगले 4 दिन होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न कमाल का रहा और इस दौरान देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली। मानसून के साथ देश में शुरू हुई बारिश का सिलसिला अभी भी कई राज्यों में जारी है, तो दूसरी तरफ कई राज्यों में ठंड की वजह से लोगों की कंपकंपी छूट रही है। मानसून के दौरान देशभर में लोग जमकर भीगे और अभी भी कई राज्यों में बादल बरस रहे हैं, जिससे लोग तरबतर हो रहे हैं। देश में अब मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून में अच्छी बारिश के बाद अभी भी हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इसके साथ ही राज्य में ठंड भी असर दिखा रही है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन कई जगह भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह बर्फबारी का भी अलर्ट है।
मानसून के दौरान अरुणाचल प्रदेश में जमकर बादल बरसे और अभी भी राज्य में बारिश का सिलसिला बरकरार है। अरुणाचल प्रदेश में अब मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 4 दिन अरुणाचल प्रदेश में कई जगह जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कई जगह तेज़ हवा चलने की भी संभावना है।
देश में अब मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में अगले 4 दिन भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में कुछ जगह, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमकर बादल बरसेंगे।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग