मौसम का फिर बदला मिज़ाज: अगले 4 दिन होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न कमाल का रहा और इस दौरान देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली। मानसून के साथ देश में शुरू हुई बारिश का सिलसिला अभी भी कई राज्यों में जारी है, तो दूसरी तरफ कई राज्यों में ठंड की वजह से लोगों की कंपकंपी छूट रही है। मानसून के दौरान देशभर में लोग जमकर भीगे और अभी भी कई राज्यों में बादल बरस रहे हैं, जिससे लोग तरबतर हो रहे हैं। देश में अब मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।