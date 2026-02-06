एक साथ दो-दो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

उत्तर भारत में मौसम एकबार फिर पलटने वाला है। ठंड के बीच बारिश नया खेल दिखा सकता है। मौसम विभाग ने एक साथ दो-दो पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की बात कही है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि इसका देश के कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। IMD ने कहा कि कहीं तेज हवाएं चलेंगी तो कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही, पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है।