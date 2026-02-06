सर्दी का डबल अटैक: अगले 3 दिन शीतलहर के साथ बर्फबारी की चेतावनी, इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

देशभर में कई राज्यों में अभी भी सर्दी का असर बरकरार है। हालांकि कुछ राज्यों में पिछले कुछ दिनों में सर्दी कम हुई है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी ठंड का असर बरकरार है। देश में अब सर्दी का डबल अटैक (Winter Double Attack) देखने को मिलेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 3 दिन देश के कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है और इसके साथ बर्फबारी की भी चेतावनी (Snowfall Warning) है। इस वजह से कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Winter Alert) है।