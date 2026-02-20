कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत, स्कैन सेवा से मिलेगी ‘स्टेज’ की सही जानकारी

Cancer Treatment: कैंसर की शुरुआती और सटीक पहचान अब और आसान होगी। अब एम्स भोपाल में जल्द पेट-सीटी स्कैन सेवा शुरू होने जा रही है। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज की दिशा और तेज होगी और मरीजों को बड़े निजी अस्पतालों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। एम्स में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के तहत अत्याधुनिक जांच सुविधाएं बढ़ाने के क्रम में कैंसर जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण पेट-सीटी स्कैन सेवा जल्द शुरू की जाएगी। इस जांच से कैंसर की सही स्थिति, फैलाव और इलाज की प्रभावशीलता का आकलन संभव होगा।