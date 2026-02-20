जनगणना 2027: 1 कर्मचारी करेगा 800 लोगों की गिनती, आप भी भर सकेंगे डिटेल

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण एसआइआर के फाइनल प्रकाशन के लिए स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 21 फरवरी को होगी। इसके लिए छह राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। बैठक सुबह 11.30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। जिले में नवंबर से ही एसआइआर की प्रक्रिया चल रही है। तब 21.25 लाख मतदाता सूची में शामिल थे। प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में 16.87 लाख मतदाताओं के नाम शामिल थे। 14 फरवरी 2026 को तय सूची में 17.45 लाख मतदाताओं के नाम शामिल किए गए। कुल 3.80 लाख मतदाताओं के नाम हट गए हैं।