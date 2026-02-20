20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

मंत्री के पुतला दहन के बीच हादसा, यातायात प्रभारी गंभीर रूप से झुलसे, कांग्रेस का प्रदर्शन

MP Congress: मंत्री कैलाश के विवादित शब्दों को लेकर कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन, नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में कहा था औकात में रहो, अब फूटा कांग्रेस का गुस्सा, प्रदर्शन के बीच आई हादसे की खबर

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Feb 20, 2026

MP Congress Protest in MP

MP Congress Protest in MP: मैहर में कांग्रेस ने किया कैलाशविजयवर्गीय का पुतला दहन, तो रोकने पर यातायात प्रभारी के कपड़ों ने आग पकड़ ली। जिसे बाद अन्य जवान आग बुझाते हुए। (photo:patrika video)

MP Congress: संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा सदन में नेताप्रतिपक्ष को औकात बताने वाले बयान पर कांग्रेस आग बबूला है। प्रदेशभर में कांग्रेस इसका विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश स्तर पर मंत्री का पुतला दहन करेगी। इस बीच मैहर से बड़ी खबर आई है। यहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन करने के दौरान हादसा हो गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान जब पुतला दहन किया गया, तो यातायात प्रभारी भी झुलस गए। बता दें कि कांग्रेस आज प्रदेश के एक हजार ब्लॉक में कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन करेगी।

सरकार और अदाणी के बीच समझौते का मुद्दा गरमाया

बता दें कि विधानसभा में चर्चा के दौरान सिंघार ने सरकार और अदाणी के बीच समझौते का मुद्दा उठाया था। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने आपत्ति जताई और कहा कि जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस परंपरा का पालन करने के निर्देश दिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गलत जानकारी दे रहे हैं। इस पर उमंग सिंघार ने कहा कि वह हर बात प्रमाण के साथ करते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रमाण दे सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच बहस तेज होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भी खड़े हो गए। सदन में कुछ समय तक हंगामा होता रहा और कार्यवाही बाधित होती रही।

मंत्री विजयवर्गीय बोले- अपने व्यवहार से खुश नहीं, उमंग को प्यार करता हूं

इस बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी आया उन्होंने कहा कि उन्हें करीब 37 साल का राजनीतिक अनुभव है। आज वे खुद अपने ही व्यवहार से खुश नहीं हैं। जो जवाबदार पद पर बैठते हैं, चाहे विधानसबा अध्यक्ष हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष अगर वे संसदीय मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो बाकी सदस्य कैसे करेंगे।

इसके बाद उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे हो गया। नेता प्रतिपक्ष ने उनकी ओर हाथों से इशारा किया, उमंग की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अलग सी थी। उन्होंने कहा कि वे तो उमंग से प्यार करते हैं। वे अपने व्यवहार से दुखी हैं।

सीएम ने मांगी माफी

यही नहीं जब मंत्री ने कहा कि उनसे गलती हुई है, तब सीएम मोहन यादन ने मामले का पटाक्षेप करते हुए कहा, जाने-अनजाने में कोई शब्द निकले हैं, तो उसके लिए वे माफी मांगतै हैं।

उमंग बोले सीएम का सम्मान करता हूं

इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो भाव दिखाया है, वे उसका सम्मान करते हैं। वे भी चार बार के विधायकक रहे हैं, संसदीय शब्दावली का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। कभी अहम में नहीं आते। अगर उनकी ओर से कुछ हुआ है, तो वे भी खेद व्यक्त करते हैं।

विवाद थम जरूर गया, लेकिन इस मामले पर बयानबाजी जारी रही। मामले के बाद उमंग सिंघार ने ट्विट कर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जवाब देते हुए लिखा… मैं औकात में हूं।

बता दें कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में इस तरह विवादित शब्द कहने के मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप आज शुक्रवार को मंत्री के पुतला दहन का ऐलान करते हुए प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

ये भी पढ़ें

15 हजार किमी उड़कर लौटा यूरेशियन मेहमान, हलाली डैम के गिद्ध ने पार किए 5 देश, अब धौलपुर पहुंचा
विदिशा
MP News Eurasian griffon vulture

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Feb 2026 11:54 am

Published on:

20 Feb 2026 11:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मंत्री के पुतला दहन के बीच हादसा, यातायात प्रभारी गंभीर रूप से झुलसे, कांग्रेस का प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जनगणना 2027: 1 कर्मचारी करेगा 800 लोगों की गिनती, आप भी भर सकेंगे डिटेल

(Photo Source- freepik)
भोपाल

पंचकर्म चिकित्सा पद्धति: 7 दिन में 50% तक ठीक हो रहा गठिया, पैरालिसिस में जागी उम्मीद

Arthritis
भोपाल

केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम दिल्ली में बताया- एमपी के पूर्व सीएम को देख लिया राजनीति का फैसला

Union Minister statement in delhi
भोपाल

अगले 48 घंटे भारी, आंधी-तूफान के साथ बारिश, ओलावृष्टि का ट्रिपल अलर्ट जारी

MP Weather update hail storm alert rain alert 40 district
भोपाल

भोपाल में 500 करोड़ से बनेगा एलिवेटेड ब्रिज, 40 प्रतिशत तक कम होगा ट्रैफिक

elevated bridge construction in Bhopal for 500 crores to reduce traffic mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.