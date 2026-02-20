एमपी की ढाई लाख से ज्यादा लड़कियां-महिलाएं हुईं गायब, गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र

Home Minister Amit Shah- मध्यप्रदेश में रोज अनेक लड़कियां-महिलाएं गायब हो रहीं हैं। लाखों लड़कियां-महिलाएं लापता हो चुकी हैं जिनमें से कई का सुराग तक नहीं लग सका है। इस तथ्य पर चिंता जताते हुए प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने इस मामले में गृह मंत्री से हस्तक्षेप की अपील की है। जीतू पटवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य सरकार को प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्यप्रदेश में बहन बेटियों के लापता होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो अत्यंत चिंताजनक है।