UGC की गाइडलाइन दरकिनार, 62 पार पीएचडी गाइड पर होगी कार्रवाई !

विशेषज्ञों का मानना है कि पीएचडी की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष होती है, जबकि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष निर्धारित है। ऐसे में 62 वर्ष के बाद नए शोधार्थी लेने पर शोध कार्य समय पर पूर्ण कराना कठिन हो जाता है। इसका सीधा असर शोधार्थियों के अकादमिक भविष्य पर पड़ता है। हालांकि शिक्षाविदों ने यह भी कहा कि गाइड बनने से प्रोफेसर्स को प्रमोशन, सीआर और अकादमिक प्रभाव में लाभ मिलता है। इसलिए कई शिक्षक उम्र सीमा पार होने के बावजूद गाइड बने रहने की इच्छा रखते हैं।