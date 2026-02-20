MP में भाजपा के दो बड़े नेता आमने-सामने, सदन में जमकर हुई गहमागहमी

कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार का बचाव किया तो अजय विश्नोई और भड़क गए और कहा कि मंत्री दी जानकारी कम है। अजय विश्नोई ने कहा कि पुरानी योजनाओं और प्लानिंग पर कुछ काम नहीं हुआ। अधिकारी केवल नई योजनाओं की बातें करके गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने सदन में सवाल पूछा कि अगर पर्याप्त पानी की आपूर्ति की जा रही है तो जनता क्यों परेशान है? इस पर मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को नलकूप बंद करा देने चाहिए। इस पर विधायक ने जवाब दिया कि नलकूप को बंद कराना सरकार की जिम्मेदारी है। विधायक की नहीं।